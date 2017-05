Panorama

Nach Erdrutsch in Alpen: 17 Menschen aus Bergschlucht gerettet

Die Liechtensteinklamm in Österreich ist wegen ihrer dramatischen Felsformation ein beliebtes Ausflugsziel: Doch für 17 Wanderer wird der Besuch zum Horrortrip. Nach einem Erdrutsch sind sie in einer Schlucht eingeschlossen. Die Rettung dauert Stunden.

Ein Erdrutsch hat 17 Menschen mehrere Stunden lang in einer Bergschlucht in den österreichischen Alpen eingeschlossen. Die Wanderer, die mittlerweile alle aus der Liechtensteinklamm bei St. Johann im Pongau geborgen wurden, stammten unter anderem aus Deutschland, wie die Salzburger Bergrettung bestätigte. Vier Urlauber wurden leicht verletzt, konnten das Gebiet aber ohne Hilfe verlassen.

Durch den Erdrutsch am Samstagnachmittag rutschten nach Angaben der Polizei rund 300 Tonnen Geröll in die Schlucht und verschütteten einen Fußweg. Außerdem musste eine Zufahrtsstraße zeitweise gesperrt werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 17 Menschen und ein Hund in der Klamm in der Nähe der Grenze zu Bayern. Die Schlucht ist wegen ihrer dramatischen Felsformationen ein beliebtes Ausflugsziel.

Über einen Klettersteig, der für solche Notfälle angelegt worden war, wurden die Eingeschlossenen am Abend von je einem Bergretter aus der Schlucht geführt, berichtete Bergrettungskommandant Coen Weesjes. Sie stammten aus Deutschland, Österreich und Ungarn.

Eine vierköpfige Familie aus Indien war bereits auf dem Weg aus der Liechtensteinklamm, als das Geröll herabkam. Sie erlitten durch herabfallende Steine leichte Verletzungen.

Quelle: n-tv.de