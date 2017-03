Panorama

Sexualverbrechen an 90-Jähriger: 19-jähriger Peiniger gesteht Vergewaltigung

Das Verbrechen hatte für großes Entsetzen in der Bevölkerung gesorgt: Eine hochbetagte Frau wird nach ihrem Kirchgang in Düsseldorf angegriffen und vergewaltigt. Selbst der Angeklagte kann nicht glauben, wie es zu dieser Tat kommen konnte.

Fünf Monate nach der Vergewaltigung einer fast 91 Jahre alten Frau in Düsseldorf hat ein 19-Jähriger die Tat vor Gericht gestanden. "Als ich zu Hause war, konnte ich gar nicht glauben, was passiert war", sagte der Angeklagte beim Prozessauftakt vor dem Düsseldorfer Landgericht.

Die betagte Frau war nach ihrem Kirchgang in der Altstadt angegriffen und in einen schmalen Durchgang zwischen zwei Häusern gezerrt worden. Sie musste nach dem Sexualverbrechen am 2. Oktober vergangenen Jahres in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Angeklagte war zur Tatzeit 19 Jahre alt. Er habe vor der Tat Alkohol, Kokain und Ketamin konsumiert, sagte er.

Das Verbrechen hatte für großes Entsetzen in der Bevölkerung gesorgt. Eine DNA-Spur brachte die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen, der bereits wegen Raubes in Untersuchungshaft gesessen hatte. Der Wohnsitzlose ist auch angeklagt, in der Altstadt einer anderen Frau Geld aus der Handtasche gestohlen zu haben. Dies bestritt er. Er habe bereits mehrere Vorstrafen in Spanien, räumte er ein. Weil ihm dort Haft gedroht habe, sei er 2016 nach Deutschland gekommen.

Quelle: n-tv.de