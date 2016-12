Panorama

Großeinsatz für New Yorker Feuerwehr: 24 Menschen bei Hochhaus-Brand verletzt

In einem Hochhaus nahe dem Central Park bricht ein Feuer aus und greift rasch auf mehrere Etagen über. Starker Wind erschwert die Löscharbeiten der New Yorker Feuerwehr. 24 Menschen erleiden Verletzungen - darunter Kinder und Feuerwehrleute.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in New York am Donnerstagabend sind 24 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren auch vier Feuerwehrleute, berichteten örtliche Medien.

14 Menschen seien leicht verletzt, sechs schwer, teilte die New Yorker Feuerwehr mit. Ein Feuerwehrmann erlitt demnach schwerwiegende Verbrennungen. Unter den Verletzen befinden sich auch drei Kinder - zwei Babys und ein siebenjähriges Mädchen. Neun Bewohner konnten mithilfe eines Helikopters unverletzt vom Dach des Hochhauses gerettet werden.

Das Feuer war in einer Wohnung in der dritten Etage des 33-stöckigen Gebäudes in Manhattan ausgebrochen. Dort standen laut Angaben der Feuerwehr die Fenster offen. Innerhalb kürzester Zeit hatte deshalb dichter Rauch die oberen Stockwerke erfasst.

Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten, die dann nach über zwei Stunden erfolgreich abgeschlossen wurden. 170 Feuerwehrleute waren der "New York Post" zufolge im Einsatz. In dem Wohnhaus in der 59th Street nahe dem Central Park befinden sich insgesamt 465 Appartements.

Quelle: n-tv.de