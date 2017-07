Panorama

Großbritannien als Ziel: 26 Flüchtlinge in Kühltransporter entdeckt

In einem Fährterminal bei Dünkirchen in Frankreich findet der Sicherheitsdienst versteckte Flüchtlinge in einem Lkw. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Kühltransporter. Ein zweijähriger Junge kommt mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus.

In einem Lastwagen in Frankreich sind 26 Flüchtlinge gefunden worden, darunter auch ein Kleinkind. Die Menschen waren im Laderaum eines Kühltransporters eingepfercht, der auf einem Fährterminal bei Dünkirchen abgestellt war, wie die Rettungskräfte mitteilten.

Der Zweijährige, dessen aus dem Iran stammende Mutter ebenfalls unter den Flüchtlingen in dem Lkw war, wurden mit Anzeichen einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Migranten wollten den Angaben zufolge nach Großbritannien reisen.

Der Lastwagen sei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes auf dem Fährterminal aufgefallen. Sie hätten daraufhin die Rettungsdienste alarmiert, hieß es in der Erklärung weiter. Von der Region am Ärmelkanal aus wollen zahlreiche Flüchtlinge insbesondere aus Nahost und Afrika heimlich nach Großbritannien gelangen, wo sie sich Chancen auf ein besseres Leben erhoffen.

Quelle: n-tv.de