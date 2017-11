Panorama

Angriff im Hauptbahnhof: 33-jähriger tritt Mann in Köln bewusstlos

Mitten in Köln gerät am Morgen ein Streit zwischen zwei gleichaltrigen Männern außer Kontrolle: Mit seinen Sicherheitsschuhen tritt ein Angreifer im Kölner Hauptbahnhof auf den Kopf seines am Boden liegenden Kontrahenten ein.

Brutaler Angriff im Kölner Hauptbahnhof: Nach einem Streit in einer Bahnhofspassage hat ein 33-Jähriger mit Sicherheitsschuhen einen gleichaltrigen Mann bis zur Bewusstlosigkeit getreten. Der schwer Verletzte musste nach der Attacke am frühen Morgen nach der Erstversorgung auf die Intensivstation verlegt werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Sein Zustand war Stunden nach der Tat stabil. Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen noch im Hauptbahnhof festnehmen.

Den Beamten zufolge war der Attacke eine vermeintlich harmlose verbale Streiterei vorausgegangen. Während des Streits fiel das spätere Opfer - ein Mann aus dem südöstlich von Köln gelegenen Vorort Troisdorf - zu Boden. Daraufhin trat der aus Gummersbach stammende Angreifer aus unerklärlichen Gründen mit seinen Sicherheitsschuhen auf den Mann ein, wie die Polizei berichtete.

Ein 25-Jähriger stellte sich zwischen Täter und Opfer, um Schlimmeres zu verhindern. Auch er wurde attackiert. Die genauen Hintergründe des brutalen Übergriffs waren zunächst unklar. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Quelle: n-tv.de