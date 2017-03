Panorama

Szenen wie in einem Action-Film: 38-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd

Ein Mann raubt zwei Autos, liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei und verletzt drei Menschen. Schließlich wird er schwer verletzt geschnappt.

Ein Mann hat sich bei Speyer mit zwei geraubten Autos eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei mindestens einen Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt. Er überfiel am Donnerstagabend eine Taxifahrerin in Speyer und raste mit ihrem Auto auf die Bundesstraße 9, wie die Polizei mitteilte.

Dabei rammte er mehrere Autos, bevor er selbst wegen eines Unfalls in der Nähe eines Rasthofs nicht mehr weiterfahren konnte. Der Mann zog daraufhin einen Fahrer aus einem anderen Auto und setzte seine Flucht damit fort.

Der 38-Jährige verursachte auf seiner Fahrt nach bisherigen Erkenntnissen neun Verkehrsunfälle, bei denen mindestens ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt wurden. Erst rund 40 Kilometer von Speyer entfernt konnten Polizisten den Flüchtigen bei Wörth (Kreis Germersheim) stoppen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde am Freitag vernommen und dann in einer Fachklinik untergebracht. Sein Motiv blieb zunächst unklar. Bei seiner Aktion mit geraubten Autos entstand ein Schaden von über 20.000 Euro.

Quelle: n-tv.de