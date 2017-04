Panorama

Hessens Polizei meldet Festnahme: 40-Jähriger mit Beil erschlagen und beraubt

Im hessischen Niddatal entdeckt ein Mann einen Bekannten tot in dessen Wohnung. Spuren zeugen von einem grausamen Verbrechen. Schnell findet die Polizei einen mutmaßlichen Täter. Der Verdächtige soll seinem Opfer viel Geld gestohlen haben.

Grausiger Leichenfund in Hessen: Ein Mann ist in Niddatal erschlagen in seinem Wohnhaus aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen wurde der 40-Jährige mit einem Beil getötet, wie die Staatsanwaltschaft in Gießen mitteilte. Ein Spezialeinsatzkommando nahm am Morgen in Weilrod im Hochtaunuskreis den mutmaßlichen Täter fest.

Bei dem 20-Jährigen fanden die Beamten neben der vermeintlichen Tatwaffe auch Bargeld mit sechsstelligem Wert. Das Geld soll er dem 40-Jährigen geraubt haben. Der junge Mann soll am Sonntag vor den Haftrichter kommen.

Den schnellen Fahndungserfolg verdanken die Ermittler einem Bekannten des 40-Jährigen. Er hatte den Toten am Freitag in dessen Wohnung aufgefunden und der Polizei von einem geplanten Treffen mit einem unbekannten Mann berichtet. Dies brachte die Polizisten auf die Spur des 20-Jährigen.

Der Verdächtige schweigt

In welcher Verbindung das Opfer und der mutmaßliche Täter standen, war zunächst unklar. "Wir wissen nur, dass sie sich gekannt haben", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

In dem Haus des 40-Jährigen im Stadtteil Ilbenstadt war bereits im Januar 2016 eingebrochen worden. Ob der Einbruch in einem Zusammenhang mit dem Raubmord steht, konnten die Behörden nicht sagen. Auch wieso der Tote soviel Bargeld zuhause hatte, war unklar.

Der 20-Jährige äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Toten an.

Quelle: n-tv.de