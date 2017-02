Panorama

Rassistisch motivierter Mord?: 51-Jähriger erschießt Inder in Kansas

"Raus aus meinem Land!" soll der Mann gebrüllt haben, als er auf zwei seit langem in den USA lebende Inder schoss. Die Polizei will sich zwar noch nicht auf ein Motiv festlegen, in Indien selbst ist man sich allerdings bereits sicher, was man von der Sache zu halten hat.

Bei einem möglicherweise rassistisch motivierten Angriff in den USA ist ein Inder erschossen und ein weiterer verletzt worden. Die Polizei im Mittelweststaat Kansas nahm einen 51-Jährigen unter dem Verdacht des Mordes und Mordversuchs fest. Das FBI untersuche noch, ob es sich um ein durch Rassen- oder Ausländerhass motiviertes Verbrechen handle, sagte ein Mitarbeiter der Bundespolizei in Kansas City am Freitag.

Der 51-Jährige soll nach Angaben der Lokalzeitung "Kansas City Star" am Mittwoch in einer Bar auf die beiden Inder geschossen und dabei "Raus aus meinem Land!" gerufen haben. Er wurde demnach anschließend in einem Restaurant gefasst, nachdem er erzählt hatte, "zwei Männer aus dem Nahen Osten" getötet zu haben.

In Indien löste der Vorfall Entsetzen aus. Die indischen Zeitungen berichteten darüber in großen Schlagzeilen. Außenministerin Sushma Swaraj schrieb bei Twitter, sie sei "schockiert". Die beiden Inder lebten dem Zeitungsbericht zufolge seit mehr als zehn Jahren in den USA und arbeiteten als Ingenieure für einen Hersteller von Navigationssystemen.

Seit dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump nehmen die rassistisch oder ausländerfeindlichen Vorfälle in den USA offenbar zu. Die Menschenrechtsorganisation Southern Poverty Law Center hatte in den ersten zehn Tagen nach Trumps Wahlsieg im November insgesamt 867 rassistische Vorfälle registriert. Am äußersten rechten Rand von Trumps Anhängerschaft gibt es Gruppierungen mit rassistischer Ideologie.

Quelle: n-tv.de