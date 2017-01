Panorama

Mehrere Opfer geköpft: 60 Tote bei Gefängnis-Revolte in Brasilien

In einem brasilianischen Gefängnis kommt es zu bestialischen Szenen. Bei einer Meuterei in der Haftanstalt verlieren mindestens 60 Menschen ihr Leben. Viele Opfer werden geköpft.

Bei einer Gefängnisrevolte in Brasilien sind mehr als 60 Häftlinge getötet worden. Zunächst war von mindestens 50 Opfern die Rede. Das teilen die Sicherheitsbehörden des Bundesstaates Amazonas mit. Mehrere Opfer seien geköpft worden, sagte Sicherheitssekretär Sérgio Fontes laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1. Es sei zu befürchten, dass man noch mehr Leichen finde, so Fontes.

Die Meuterei in dem Gefängnis Anísio Jobím in der nordbrasilianischen Stadt Manaus begann am Sonntag, als rivalisierende Häftlingsgruppen aneinander gerieten. Zwölf Gefängniswärter seien zeitweise als Geiseln genommen worden. Die Sicherheitskräfte konnten inzwischen wieder die Kontrolle über die Haftanstalt übernehmen.

Internationale Organisationen haben Brasilien immer wieder wegen der Zustände in den Gefängnissen kritisiert. So sind überfüllte Anstalten der Normalzustand. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unruhen.

