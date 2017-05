Panorama

"Zum Schlagen von Betrunkenen": 700 Bräute erhalten Holzschläger

Hunderte Frauen in Indien erhalten bei einer Massenhochzeit ein besonderes Geschenk: Staatsminister Bhargava überreicht den Bräuten eine Holzlatte, die ihnen später in der Ehe hilfreich sein soll.

Zum Schutz vor häuslicher Gewalt haben 700 Bräute in Indien einen Holzschläger geschenkt bekommen. Sie erhielten das ungewöhnliche Präsent bei einer Massenhochzeit im zentralen Bundesstaat Madhya Pradesh. "Zum Schlagen von Betrunkenen" stand auf den rund 30 Zentimeter langen Latten, die in Indien normalerweise zum Ausklopfen von Kleidung benutzt werden.

Staatsminister Gopal Bhargava riet den Frauen, zuerst das Gespräch mit ihren betrunkenen Männern zu suchen. Falls dies nichts bringe, sollten sie die "Holzschläger sprechen lassen". Er wolle mit der Aktion auf das Schicksal indischer Frauen in ländlichen Regionen aufmerksam machen, die oftmals von ihren alkoholisierten Ehemännern angegriffen würden.

Frauen sollten keineswegs zur Gewalt angestachelt werden, vielmehr solle der Holzschläger Übergriffe verhindern, betonte Bhargava. Der Minister will insgesamt 10.000 Holzschlegel an frisch vermählte Frauen verteilen.

Viele indische Bundesstaaten haben in den vergangenen Jahren Maßnahmen gegen Alkoholmissbrauch erlassen, um die damit einhergehende Gewalt zu bekämpfen. Der Verkauf wurde eingeschränkt oder komplett untersagt. Im westlichen Bundesstaat Gujarat gilt sei Jahrzehnten ein Alkoholverbot.

Warnung für Reisende aus dem Westen

In Indien sind sexuelle Übergriffe gegen Frauen weit verbreitet, jedes Jahr werden knapp 40.000 Fälle von Vergewaltigungen gemeldet. Einige westliche Länder warnen ausdrücklich vor dieser Gefahr. Erst Anfang April hatten Männer eine deutsche Urlauberin aus einer Ferienanlage verschleppt und vergewaltigt.

Indien hatte die Strafen für Vergewaltiger verschärft, nachdem die tödliche Gruppenvergewaltigung einer indischen Studentin in Neu Delhi weltweit Bestürzung ausgelöst hatte. Die 23-Jährige war im Dezember 2012 vor den Augen ihres Freundes von mehreren Männern in einem Bus vergewaltigt und so schwer misshandelt worden, dass sie knapp zwei Wochen später ihren Verletzungen erlag.

