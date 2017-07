Panorama

"Chicken Run" in Österreich: 7000 Hühner verursachen Verkehrschaos

Im morgendlichen Berufsverkehr rammt ein Geflügeltransporter die Leitplanke auf der Westautobahn in Österreich und verliert daraufhin große Teile seiner Ladung. Tausende Hühner laufen auf die Fahrbahn. Sie wieder einzufangen, dauert Stunden.

Tausende Hühner haben am Morgen für ein Verkehrschaos auf der Autobahn 1 in Österreich gesorgt. Mitten im Berufsverkehr war ein Geflügeltransporter bei einer Ausfahrt in Richtung Wien von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke gefahren und umgekippt. Zahlreiche Transportboxen fielen daraufhin auf die Straße, die ausgebüxten Hühner liefen frei herum - und brachten den Verkehr zum Erliegen. Einsatzkräfte versuchten, die Tiere wieder einzufangen. "Es laufen viele Hühner herum, es gibt aber auch viele tote Hühner", sagte ein Beamter der Autobahnpolizei der Nachrichtenagentur APA.

Der Transporter hatte Schätzungen zufolge 7000 Hühner geladen. Die teils toten und verletzten Tiere waren über eine Strecke von rund 160 Metern verstreut. Die Autobahn musste daraufhin komplett gesperrt werden. Die Folge waren kilometerlange Staus - auch weil Autofahrer langsamer fuhren, um sich den Unfall anzusehen. Erschwert worden seien die Bergungsarbeiten aber auch dadurch, dass die Rettungsgasse nicht lückenlos freigehalten wurde. Dass Gaffer den Einsatzkräften die Arbeit erschweren, war auch in Deutschland angesichts des schweren Busunfalls vom Montag wieder thematisiert worden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte ein konsequenteres Vorgehen gegen Autofahrer gefordert, die bei Staus keine Rettungsgasse bilden. Der Gesetzgeber reagiere "sehr konsequent", sagte Herrmann im Deutschlandfunk. Das Entscheidende sei aber, dass das Einhalten der Vorschriften dann auch kontrolliert werde. Daher müsse künftig bei Staus auch ohne Rettungseinsätze vorsorglich kontrolliert werden, ob eine Rettungsgasse gebildet wird. Wenn es erst um Menschenleben gehe, habe die Polizei dafür keine Zeit mehr, so der CSU-Politiker.

Im jüngsten Fall in Österreich blieb der Lkw-Fahrer zwar unverletzt. Doch sowohl auf der Gegenfahrbahn als auch vor und hinter der Unfallstelle gab es Medienberichten zufolge mehrere kleine Auffahrunfälle - ausgelöst wahrscheinlich durch die Unachtsamkeit von Schaulustigen. Erst am späten Vormittag konnten die Fahrstreifen in Richtung Wien wieder freigegeben werden.

Quelle: n-tv.de