Panorama

Passanten als engagierte Retter: 91-Jähriger stürzt mit E-Mobil in den Main

Ein kleine Tour am Main entlang hätte für einen 91-Jährigen um ein Haar ein tragisches Ende genommen. Mit seinem Elektrorollstuhl stürzt der Mann in den Main. Glücklicherweise beobachten Passanten das und helfen sofort.

Sehr viel Glück hatte ein 91 Jahre alter Mann, der am Dienstag mit seinem Elektromobil am Main unterwegs war. Dabei stürzte er mit dem Gefährt in den Fluss. Passanten gelang es trotz der eisigen Temperaturen und der widrigen Umstände, den älteren Herrn zu retten.

Allerdings war die Rettungsaktion nicht ganz einfach, obwohl unter den Helfern am Frankfurter Mainufer zufällig auch ein Mitarbeiter der Feuer- und Rettungswache war: Weil der Höhenunterschied zwischen dem Fluss und der Kaimauer rund zwei Meter betrug, hätten die Passanten eine Menschenkette gebildet und den Feuerwehrmann am Hosenbund gepackt, damit er den alten und korpulenten Mann aus dem Wasser ziehen konnte, berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Eine Passantin habe dem Fahrer des Elektromobils zugleich noch einen Rettungsring von einem benachbarten Schiff zugeworfen, damit er sich daran festhalten konnte. Nach seiner Rettung nahe der Fußgängerbrücke Holbeinsteg wurde der Fahrer des Elektromobils von einem Rettungswagen versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Sein Gesundheitszustand sei mittlerweile wieder gut, sagte ein Polizeisprecher. Warum der Rollstuhl nicht stoppte, sondern in den Main fuhr, war zunächst unklar. Die Feuerwehr barg das Gefährt.

Quelle: n-tv.de