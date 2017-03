Panorama

Nur wenige Meter entfernt: 97-jährige Zwillinge sterben am selben Tag

Noch am Abend fahren Zwillingsschwestern in den USA zum Essen in die nächstgelegene Stadt. Kurz danach stürzen sie, die eine im Freien, die andere in der Garage, als sie Hilfe holen will. Bei eisigen Temperaturen haben die beiden keine Chance.

Vor 97 Jahren kamen die Zwillingsschwestern Jean Haley und Martha Williams gemeinsam zur Welt. Nun sind sie gleichzeitig in Barrington im US-Bundesstaat Rhode Island gestorben - nur wenige Meter voneinander entfernt, wie die "Washington Post" berichtet.

Dem Blatt zufolge waren die Frauen gemeinsam mit ihrer 89-jährigen Schwester am Freitagabend in der Stadt essen. Anschließend setzte die jüngere Schwester die beiden bei Haleys Haus ab, das etwas abgelegen am Ende einer Straße liegt, und fuhr weg, bevor diese das Haus betraten.

Am nächsten Morgen entdeckte ein Nachbar die beiden Frauen: Martha Williams lag in der Einfahrt mit dem Kopf nach unten, Jean Haley in der Garage. Auch wenn sie noch ins Krankenhaus nach Providence gebracht wurden, kam jede Hilfe zu spät. Die Ärzte erklärten die Zwillingsschwestern für tot.

Ermittler, die den Fall untersuchen, gehen von einem Unglück aus. Noch ist die Todesursache zwar noch nicht endgültig geklärt, doch nach Angaben der Behörden könnten "die extrem niedrigen Temperaturen" ein Grund gewesen. Freitagnacht fielen die Temperaturen auf bis zu minus 9 Grad.

Ermittlern zufolge könnte Williams auf der Einfahrt hingefallen sein. Haley wollte dann vermutlich im Haus telefonisch holen, stürzte aber vorher in der Garage über einen Teppich. Da die Garagentür offenstand, hatte auch sie in der Kälte keine Chance. Der Chef der Polizei von Barrington, John M. LaCross, drückte den Familien Haley und William für "ihren tragischen Verlust" das tiefste Mitgefühl und Beileid aus.

Quelle: n-tv.de