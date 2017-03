Panorama

Nie zu alt für eine Bucket-Liste: 99-Jährige sitzt glücklich im "Knast"

Man ist nie zu alt, um eine neue Erfahrung zu machen. Das neueste Beispiel dafür ist eine 99-jährige Niederländerin. Sie hat noch einen speziellen Punkt auf ihrer Lebensliste.

Eine 99-jährige Niederländerin wurde in der vergangenen Woche in eine Polizeizelle gesteckt. Was nach einer unverhältnismäßig harten Polizeimaßnahme klingt, ist tatsächlich ein Geschenk an die alte Dame. Denn: Einmal im Gefängnis sitzen, stand noch auf der Bucket-Liste der Frau, deren Name lediglich mit Annie angegeben wurde.

Einem Facebook-Eintrag der Polizei zufolge wurde Annie in der Polizeistation von Niejmegen Zuid in eine Zelle gebracht. Die Idee dazu hatte Annies Nichte, die kurz zuvor dort wegen einer Straftat Anzeige erstattet hatte.

Polizeileutnant Peter Smit sagte dem britischen "Independent", die alte Dame habe nur ein paar Minuten in der Zelle verbracht. Auf den Bildern, die die Polizei von dieser außergewöhnlichen Gefangenen verbreitete, ist zu sehen, dass Annie Handschellen trägt und sich köstlich amüsiert.

"Sie hat in ihrem ganzen Leben nie ein Verbrechen begangen und dachte, es wäre spannend, das mal zu erleben. Wie Sie auf unserem Bild sehen, fand sie es sehr lustig, mit Handschellen in der Zelle zu sein", so Smit.

Für die Aktion opferte ein Beamter seine Mittagspause. Normalerweise mache man so etwas nicht, hieß es von der Polizei. Für die beinahe 100-jährige Frau habe man eine Ausnahme gemacht. Der Facebook-Post der Polizei hat bereits beinahe 4300 Likes. In den Kommentaren bekommt die alte Dame jede Menge Komplimente. Ein User schrieb: "Du bist niemand, bis Du in Gefängnis gehst. Tolle Arbeit, Annie." Warum die hochbetagte Frau unbedingt ins Gefängnis wollte und was sonst noch auf ihrer Bucket-Liste steht, ist leider nicht bekannt.

Quelle: n-tv.de