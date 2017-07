Panorama

IS-Terror in Deutschland: Abu Walaa soll unter Anklage stehen

Er soll Kontakt zum Attentäter Anis Amri gehabt und Dschihadisten zum IS geschleust haben. Nun muss sich der Prediger Abu Walaa einem Medienbericht zufolge vor Gericht verantworten.

Die Bundesanwaltschaft hat einem Medienbericht zufolge Anklage gegen den als führender Kopf der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland geltenden Prediger Abu Walaa erhoben. Dies berichtet Focus Online unter Berufung auf Justizkreise. Abu Walaa, der bürgerlich Ahmad Abdulaziz A. heißt, müsse sich mit vier Getreuen ab dem 19. September vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Die Bundesanwaltschaft wollte den Bericht auf Anfrage von n-tv.de nicht kommentieren.

Dem aus dem Irak stammenden 33-Jährigen wird dem Bericht zufolge unter anderem Unterstützung des IS und Anwerbung von IS-Rekruten vorgeworfen. Er sitzt seit November in Untersuchungshaft.

Der Salafist soll viele deutsche Dschihadisten zum IS geschleust haben. Auch der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri, der im Dezember einen Lastwagenfahrer erschoss und dann mit dem Fahrzeug zwölf Menschen tötete und 67 weitere verletzte, soll in Verbindung zu Abu Walaa und dessen Moschee in Hildesheim gestanden haben.

