Panorama

Drogerie bedauert Vorfall: Adolf Hitler zum Ausmalen für Kinder

Hitlergruß und Hakenkreuz: In eigentlich harmlosen Malbüchern für Kinder entdecken Eltern den Nazi-Diktator. Erst nach Protesten nimmt das Unternehmen das Produkt aus dem Handel - und kündigt eine Untersuchung an.

Wie kann das denn passieren? Die niederländische Drogeriekette Kruidvat hat ein Kinderbuch verkauft, in dem es Adolf Hitler zum Ausmalen gibt. Der Titel des Buches "Beruhigende Farbprojekte mit Zahlencodes" klingt harmlos, doch zwischen den Seiten zum Thema Fußball und Schlösser versteckt sich ein streitbares Motiv: Das schwarze Haar streng gescheitelt, die Nazi-Binde gut sichtbar und den rechten Arm nach vorne gestreckt. Jeder weiß: Das ist Hitler.

"Nett, Euer Malbuch!", kommentierte ein Nutzer auf der Facebook-Seite der Ladenkette sarkastisch das Hitler-Bild. "Dieses Foto sollen kleine Kinder ausmalen? Geht's noch", schreibt eine wütende Mutter.

Nur Kruidvat wusste offenbar nicht, dass sich der Nazi-Diktator ins Buch geschlichen hatte. Erst nach zahlreichen Protesten zog das Unternehmen das Kindermalbuch zurück. In einer Erklärung sprach die Drogeriekette ihr "tiefes Bedauern über diesen Vorfall" aus. Es sei "unangemessen" gewesen, das Hitler-Porträt zum Ausmalen in Kindermalbücher aufzunehmen.

Kruidvat erklärte, die Hefte seien am Montag in die Geschäfte gekommen und "unverzüglich" wieder aus dem Verkauf genommen worden. Die Kette kündigte eine Untersuchung an, wie das Motiv in die Bücher gelangen konnte. "Trotz verschiedener Tests" in der Entstehungsphase habe das Hitler-Bild "unglücklicherweise" seinen Weg in die Bücher gefunden, erklärte Kruidvat weiter. Kunden bekämen ihr Geld zurückerstattet.

In den sozialen Netzwerken ging der Vorfall viral. Spott und Hohn ließen nicht lange auf sich warten:

Quelle: n-tv.de