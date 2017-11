Panorama

Fellatio mit Banane: Ägyptische Sängerin wegen Video verhaftet

Eine Sängerin leckt an einem Apfel und imitiert mit einer Banane offenbar Fellatio. Die ägyptischen Behörden verhaften die Pop-Sängerin. Shyma ist nicht die Erste, die die verschärften Moralvorstellungen des Landes zu spüren bekommt.

Ägyptens Sicherheitskräfte gehen weiter massiv gegen vermutete moralische Verfehlungen in Kultur und Medien vor. Polizisten nahmen am Wochenende die Popsängerin Shyma fest, die sich in Unterwäsche lasziv in einem Musikvideo gezeigt hatte. Das Video ihres Liedes "I Have Issues" ("Ich habe Probleme") habe zu Beschwerden geführt, begründete die Polizei ihr Vorgehen. Shyma stehe im Verdacht, zu "Ausschweifungen" angestachelt zu haben. Unklar war noch, ob sie offiziell angeklagt wird.

Die vorher kaum bekannte Sängerin ist in dem Video in einem Klassenraum dabei zu sehen, wie sie an einem Apfel leckt und mit einer Banane offenbar Fellatio imitiert. Auf der Tafel stand "Abschlussklasse #69" und die Buchstaben "vag".

Bereits am Donnerstag hatte Shyma sich zu den Vorwürfen auf Facebook geäußert. Sie entschuldigte sich bei allen, die das Video "als unangebracht empfunden haben" und erklärte, nicht mit derartigen Reaktionen gerechnet zu haben.

Unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi gehen die Behörden besonders hart gegen Künstler vor, die in ihren Augen gegen Moralgesetze verstoßen. Erst vor wenigen Wochen war die Fernsehmoderatorin Doaa Salah zu drei Jahren im Gefängnis verurteilt worden, weil sie in ihrer Sendung über außereheliche Schwangerschaften gesprochen hatte. Ihr wurde ein "Verstoß gegen öffentliche Sitten" vorgeworfen.

Kurz zuvor hatten Polizisten mehrere Besucher eines Konzerts der bekannten libanesischen Popgruppe "Mashrou' Leila" in Kairo verhaftet, nachdem sie dort die Regenbogenflagge geschwenkt hatten. "Mashrou' Leila", derzeit eine der erfolgreichsten arabischen Popgruppen, setzt sich für die Rechte von Homosexuellen ein.

