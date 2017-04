Panorama

Emma Morano wurde 117: Ältester Mensch der Welt stirbt in Italien

Sie lebte in drei Jahrhunderten: Emma Morano wurde 1899 geboren. Nun stirbt die Italienerin mit 117 Jahren in ihrer Heimat. Ihr hohes Alter führte sie auf ihren Eier- und Keksverzehr zurück.

Emma Morano, der offiziell letzte vor dem Jahr 1900 geborene Mensch, ist tot. Sie war damit auch der älteste lebende Mensch der Welt. Sie starb zu Hause im norditalienischen Verbania am Lago Maggiore, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Familie.

Morano wurde am 29. November 1899 in der italienischen Region Piemont geboren. Sie hatte sieben jüngere Geschwister. Später heiratete sie einen gewalttätigen Mann, den sie in den 30er Jahren verließ - damals sicher keine Selbstverständlichkeit im katholischen Italien, wo es keine Scheidungen gab. Morano hatte zudem einen Sohn, der aber wenige Monate nach der Geburt starb.

Sie erlebte nicht nur zwei Weltkriege, sondern auch elf Päpste und mehr als 90 italienische Regierungen. Morano war Arbeiterin in einer Fabrik für Jutesäcke.

Ihr hohes Alter führte Morano auf ihre Erbanlagen zurück - die Mutter wurde 91, mehrere Schwestern über 100 Jahre alt -, sowie auf ihre Ernährung. "Ich esse jeden Tag zwei Eier, und das ist es", sagte sie im vergangenen Jahr. "Und ich esse Kekse. Ich esse aber nicht viel, weil ich keine Zähne mehr habe."

Mit 117 noch klar im Kopf

Ihren letzten Geburtstag hatte Morano zu Hause gefeiert. Der Ort Pallanza veranstaltete zu Ehren der berühmten Einwohnerin ein Musical. Auch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella schickte ein Telegramm: "Im Namen aller Italiener sende ich Ihnen, dem letzten Zeugen des 19. Jahrhunderts, die besten Wünsche für Glück und Gesundheit", hieß es darin.

Im Kopf fühle sie sich noch klar, sagte Morano an ihrem 117. Geburtstag im vergangenen November. Allerdings war sie seit 2015 bettlägerig und hatte eine Vollzeit-Pflegekraft. Ihre kleine Zwei-Zimmer-Wohnung hatte sie da nach eigenen Angaben seit 20 Jahren nicht mehr verlassen.

Der neue älteste Mensch ist laut der Gerontology Research Group Violet Brown aus Jamaika. Sie wurde am 10. März 1900 geboren.

Quelle: n-tv.de