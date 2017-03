Panorama

"Nix mit Frühlingsfeeling": Am Wochenende ist nochmal Winter

Am Montag ist kalendarischer Frühlingsanfang. Doch wer hierzulande hofft, am Wochenende ein bisschen Sonne tanken zu können, wird enttäuscht. Der Frühling habe vorübergehend Pause, sagt n-tv-Meteorologe Björn Alexander und erklärt, warum.

n-tv.de: Nur wenige Tage vor dem Frühlingsbeginn wurde New York von einem heftigen Wintereinbruch heimgesucht. Kann das bei uns auch noch passieren?

Björn Alexander: Ein Winter der Marke "Dauerfrost und 20 bis 30 Zentimeter Schnee" ist im Prinzip auszuschließen. Dass uns aber die Tiefdruckgebiete wieder mit Schauern und kühleren Temperaturen versorgen, das wird leider gar nicht mehr allzu lange dauern. Auch der US-amerikanische Wintersturm reiht sich übrigens in die Reihe der Tiefs überm Nordatlantik ein und hilft somit dabei, unseren schönen Frühling - zumindest vorübergehend - in die Pause zu schicken.

Wie lange wird die Frühlingspause sein?

Am teils nassen Wochenende wird's definitiv nichts mit Frühlingsfeeling. Zum Montag - dem kalendarischen Frühlingsbeginn - steigen die Temperaturen aber schon wieder etwas an. Danach wird die Prognose sehr unsicher. Zwar sind bei den Wettermodellen durchaus mal kältere Temperaturen dabei. Wahrscheinlicher ist aber, dass es tendenziell mildere Werte geben wird. Und selbst ein rekordverdächtig warmer März ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Was heißt das genau?

Die erste Monatshälfte war gemessen am Durchschnittsmärz knapp 2 Grad zu warm.

Das klingt jetzt aber nicht so dramatisch.

Stimmt. Allerdings handelt es sich ja bei den 2 Grad um die Abweichung vom gesamten Monat. In der ersten Monatshälfte ist es dabei natürlich eher kälter, die zweite hingegen ist milder. Normalerweise ist somit die erste Hälfte eigentlich zu kalt oder deutlich zu kalt. Gegen Ende sorgt die zunehmende Erwärmung dann dafür, dass sich der Wert ans Mittel angleicht.

Kann man das an einem Beispiel belegen?

Nehmen wir mal an, an einem Ort beträgt die durchschnittliche Temperatur in den ersten zwei Wochen im März 3 Grad. Die zweite Monatshälfte ist durch den aufkommenden Frühling wärmer mit einer Durchschnittstemperatur von 7 Grad. Dann läge die Mitteltemperatur bei 5 Grad.

Das heißt für den März 2017?

Bei einem normalen Verlauf hätten wir derzeit einen Wert, der etwa 1 bis 2 Grad unterm Monatsdurchschnitt liegen würde. Tatsächlich ist es jetzt aber bereits 2 Grad darüber. Selbst bei einem nur leicht überdurchschnittlichen Verlauf der kommenden Wochen könnte der März also über 3 Grad zu warm ausfallen. Und eine Abweichung von 3,5 Grad würde schon für einen der vordersten Plätze bei den wärmsten März-Monaten reichen.

Dann schauen wir doch mal auf die nächsten Tage: Was erwartet uns?

Am Freitag zieht sich die Sonne in den Süden zurück. Dort nochmals bei frühlingshaften 15 bis 20 Grad. Ansonsten breiten sich dichtere Wolken aus. Damit sind von Norden her später zudem teilweise kräftige Schauer, vielleicht sogar einzelne Gewitter mit Graupel nicht auszuschließen. Mit den Schauern dreht der mitunter stark bis stürmische Wind von West auf Nordwest und es meldet sich kältere Luft an bei maximal noch 7 bis 11 Grad.

Schaurig. Wie sieht das Wochenende aus?

Zum Samstag naht dann bereits das nächste Tief. Die Zugbahn ist zwar noch nicht ganz sicher. Aber: Es dürfte sehr ungemütlich werden. Mitunter zieht ergiebiger Regen übers Land. In den höheren Lagen der Mittelgebirge mischen sich auch Flocken unter. Zudem weht ein starker bis stürmischer Wind mit Sturmböen bis ins Flachland und vielleicht sogar einzelnen Orkanböen auf den Bergen. Und auch die Temperaturen machen es nicht besser: Wir rauschen vom Frühling direkt runter in den gefühlten Spätwinter mit teils nasskalten 4 bis 12 Grad.

Das klingt echt gruselig. Und am Sonntag?

Ist der dickste Regen voraussichtlich durch, und es wird wechselhaft mit ein paar Auflockerungen, weiteren Schauern und einer unlustigen nordwestlichen bis westlichen Strömung, die nach wie vor einzelne Sturmböen bis in die Niederungen bringen kann. Zumindest wird es hierbei von Westen her etwas milder bei 7 bis 15 Grad.

Okay. Das Wochenende haken wir also ab. Wie wird der Frühlingsbeginn am Montag?

Mehr zum Thema 04.02.17 Klimaerwärmung verlängert Blütezeit Hasel und Erle läuten Pollensaison ein

Insgesamt weniger Schauer, und die Sonne zeigt sich zumindest etwas besser. Außerdem wird der Wind bei Höchstwerten von 8 bis 16 Grad allmählich weniger.

Und danach?

Wird der März wohl sehr wahrscheinlich ein eher unbeständiger bis launischer Vertreter seiner Art bleiben, wobei sich die Temperaturen am Dienstag und Mittwoch zunächst nur wenig ändern.

Quelle: n-tv.de