Motiv Aktienspekulation: Anschlag auf BVB: Polizei fasst Verdächtigen

Der Sprengstoffanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund ist offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat einen 28-Jährigen wegen des Verdachts auf 20-fachen versuchten Mordes festgenommen. Den Ermittlern zufolge wollte er einen Crash der BVB-Aktie herbeiführen.

Zehn Tage nach dem Sprengstoffanschlag auf die Mannschaft des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Gegen den 28-jährigen Deutsch-Russen Sergej W. sei Haftbefehl wegen 20-fachen versuchten Mordes erlassen worden, teilte der Generalbundesanwalt mit. Die Ermittler verdächtigen demnach, die Sprengstoffexplosion per Fernzündung herbeigeführt zu haben. Er wurde am frühen Morgen vom Spezialeinsatzkommando der Bundespolizei, GSG 9, in Baden Württemberg verhaftet.

Den Ermittlern zufolge war W., der die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft besitzt, Gast im Dortmunder Mannschaftshotel L'Arrivée. Beim Einchecken soll er auf ein Zimmer mit Blick auf den späteren Tatort bestanden haben. Dies könnte ihm das Zünden der Bomben per Fernzündung ermöglicht haben.

Als Motiv vermuten die Ermittler Spekulationen mit Aktien des börsennotierten Fußballvereins. W. habe vom Hotel aus online 15.000 Optionsscheine auf die Papiere im Wert von knapp 80.000 Euro erworben. Dafür hatte er zuvor einen Verbraucherkredit aufgenommen haben. Die Optionsscheine hätten W. wohl einen Millionengewinn beschert, wenn sein Anschlag erfolgreich gewesen wäre und mehrere Spieler des Vereins getötet oder schwer verletzt worden wären. Tatsächlich verlor die BVB-Aktie nach dem Anschlag zwischenzeitlich an Wert, allerdings bei Weitem nicht in dem Ausmaß, wie W. es sich offenbar erhofft hatte.

Broker meldete Geldwäscheverdacht

Bei dem Anschlag am 11. April vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Monaco waren der Spieler Marc Bartra und ein Polizist verletzt worden. Auf die Spur von W. kamen die Ermittler den Berichten zufolge einerseits durch dessen auffälliges Verhalten im Hotel. So soll der Verdächtige nach der Tat, während Panik im Haus ausbrach, seelenruhig ins Restaurant gegangen sein und ein Steak bestellt haben. Zudem meldete der Online-Broker, bei dem er die Optionsscheine gekauft hatte, die Transaktion wegen des Verdachts auf Geldwäsche bei den Behörden gemeldet.

Offenbar versuchte W. mit den am Tatort gefundenen Bekennerschreiben eine falsche Färte zu legen und den Verdacht auf islamistische Extremisten zu lenken. Das Schreiben war den Ermittlern jedoch früh als sprachlich und inhaltlich untypisch für Islamisten aufgefallen. Ebenso für falsch hält die Staatsanwaltschaft ein später an Medien versandtes Bekennerschreiben angeblich rechtsradikaler Täter.

Quelle: n-tv.de