Insektizid im Hühnerstall: Auch deutsche Eier vermutlich belastet

Der Skandal um verseuchte Eier weitet sich aus: Auch in deutschen Legehennenbetrieben ist das Insektizid Fipronil womöglich zum Einsatz gekommen. In den Niederlanden wird unterdessen vor dem Verzehr von Eiern aus 27 betroffenen Betrieben gewarnt.

Das in Millionen verseuchten Eiern gefundene Insektizid Fipronil soll in mindestens vier deutschen Legehennen-Betrieben als Reinigungsmittel genutzt worden sein. "Nach unserem jetzigen Kenntnisstand haben 100 niederländische, 4 deutsche und 1 belgischer Betrieb das Desinfektionsmittel DEGA 16 bezogen", teilte ein Sprecher des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT) mit. Die Betriebe seien für das sogenannte KAT-System umgehend gesperrt worden. "Wir prüfen derzeit, ob und in welchem Umfang die von den genannten Betrieben erzeugten Eier tatsächlich mit Fipronil belastet sind", sagte der KAT-Sprecher weiter.

Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer erklärte, dass ein Betrieb aus der Grafschaft Bentheim Selbstanzeige gestellt habe. Dort seien Rückstände gefunden worden. Der betroffene Betrieb mit 40.000 Freilandlegehennen sei gesperrt. Darüber hinaus wurden Meyer zufolge nach Ermittlungen der niederländischen Behörden vier weitere niedersächsische Betriebe mit dem Putzmittel beliefert. Sie seien ebenfalls gesperrt worden. "Den Legehennenhaltern ist absolut kein Vorwurf zu machen. Hier war an anderer Stelle kriminelle Energie im Spiel", sagte der KAT-Vereinsvorsitzende Friedrich-Otto Ripke der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ripke ist auch Präsident der Deutschen Geflügelwirtschaft.

Niederlande und Deutschland betroffen

Zuvor hatten die niederländischen Behörden Millionen mit dem Insektizid verseuchte Eier aus Supermärkten zurückrufen lassen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass mit Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden nach Nordrhein-Westfalen und offenbar auch nach Niedersachsen gelangt sind. Nach Angaben des Düsseldorfer Umweltministeriums wurden 2,9 Millionen dieser Eier nach NRW geliefert, rund 875.000 kamen in den Handel. Diese Eier wurden zurückgerufen.

Wie das NRW-Umweltministerium inzwischen mitgeteilt hat, wurden unterdessen bei einer weiteren Eier-Packstation im Kreis Borken Eier von zwei niederländischen Betrieben identifiziert, die mit Fipronil belastet sind. Das Insektizid wird nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) unter anderem gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Schaben und Milben eingesetzt.

In den nach NRW gelieferten Eiern wurden bis zu 0,053 Milligramm Fipronil-Konzentration pro Kilogramm nachgewiesen. Laut einer Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung gibt es gesundheitliche Risiken für Erwachsene erst ab 0,72 Milligramm pro Kilogramm Ei. Bei "normalem Verzehr" sei nicht von einem gesundheitlichen Risiko auszugehen

In den Niederlanden hat die Lebensmittelkontrollbehörde NVWA eine erste generelle Warnung, vorläufig keine Eier mehr zu essen, inzwischen eingeschränkt. Nur vom Verzehr der Eier von 27 betroffenen Betrieben werde abgeraten. Die Eier würden eine zu hohe Dosis Fipronil enthalten.

