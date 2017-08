Panorama

Insektizid im Hühnerstall: Auch deutsche Eier womöglich belastet

Der Skandal um belastete Eier weitet sich aus: Auch in deutschen Legehennenbetrieben ist das Insektizid Fipronil möglicherweise zum Einsatz gekommen. Die Niederländer sollen indes keine Eier mehr essen.

Einige Legehennenbetriebe in Deutschland haben möglicherweise das Insektizid Fipronil verwendet. Das Läusebekämpfungsmittel könnte über Reinigungsmittel aus den Niederlanden nach Deutschland gelangt sein, wie der Vorsitzende des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT), Friedrich-Otto Ripke, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte. Der Schwerpunkt liege aber mit über 100 Risikobetrieben in den Niederlanden.

Dem Eier-Zertifizierer KAT gehören dem Bericht zufolge europaweit 2200 Legehennenbetriebe an, fast jedes Ei in deutschen Supermärkten kommt demnach aus einem KAT-Betrieb. Der Verein habe alle Mitgliedsbetriebe dazu aufgefordert, sich zu melden, sofern sie Kunden des niederländischen Unternehmens gewesen sind, das den Wirkstoff in die Ställe gebracht haben soll. Neben etwa 100 Eierproduzenten aus den Niederlanden hätten sich auch "weniger als zehn Betriebe aus Deutschland gemeldet", so Ripke. Es werde derzeit geprüft, ob eine Verunreinigung der Ställe oder der Eier vorliege. "Den Legehennenhaltern ist absolut kein Vorwurf zu machen. Hier war an anderer Stelle kriminelle Energie im Spiel", betonte Ripke.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass mit Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden nach Nordrhein-Westfalen und offenbar auch nach Niedersachsen gelangt sind. Nach Angaben des Düsseldorfer Umweltministeriums wurden 2,9 Millionen dieser Eier nach NRW geliefert, rund 875.000 kamen in den Handel. Diese Eier wurden zurückgerufen.

Insektizid gegen Flöhe und Milben

Wie das NRW-Umweltministerium inzwischen mitgeteilt hat, wurden unterdessen bei einer weiteren Eier-Packstation im Kreis Borken Eier von zwei niederländischen Betrieben identifiziert, die mit Fipronil belastet sind. Das Insektizid wird nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) unter anderem gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Schaben und Milben eingesetzt.

In den nach NRW gelieferten Eiern wurden bis zu 0,053 Milligramm Fipronilkonzentration pro Kilogramm nachgewiesen. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung gibt es gesundheitliche Risiken für Erwachsene erst ab 0,72 Milligramm pro Kilogramm Ei. Bei "normalem Verzehr" sei nicht von einem gesundheitlichen Risiko auszugehen.

In den Niederlanden hat die Lebensmittelkontrollbehörde NVWA die Menschen indes dazu aufgerufen, vorläufig keine Eier mehr zu essen. Fipronil sei in den Eiern von weiteren 17 Geflügelbetrieben gefunden worden, teilte die Behörde in Utrecht mit. Eier mit 27 Codes gelten nun als gesundheitsschädlich. 180 Geflügelzüchterbetriebe sind gesperrt. Der Vize-Direktor der NVWA empfahl den Niederländern, bis Sonntag auf den Konsum von Eiern zu verzichten. Bis dahin sollten die Eier aller 180 gesperrten Betriebe auf Fipronil getestet sein.

