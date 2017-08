Panorama

Fahndung nach flüchtigem Fahrer: Auto rast in Pariser Vorort in Gruppe Soldaten

Im Pariser Vorort Levallois-Perret fährt ein Auto in eine Gruppe Soldaten. Französische Medien berichten von sechs Verletzten - zwei von ihnen schwer. Laut Polizei ist der Fahrer des Wagens auf der Flucht. Ob es sich um eine gezielte Attacke handelt, ist unklar.

In einem Vorort von Paris hat ein Unbekannter Soldaten mit einem Auto angefahren. Wie die französische Polizei mitteilte, gab es bei dem Vorfall in Levallois-Perret am Morgen sechs Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte. Der Fahrer konnte demnach mit seinem Wagen fliehen.

Der Bürgermeister der Stadt, Patrick Balkany, sprach bei "FranceInfo" von einer "nicht zu tolerierenden Aggression" gegen die Soldaten der Spezialeinheit Sentinelle. "Ich finde das beschämend", sagte er. Die Polizei spricht bisher nicht von einer gezielten Attacke, sondern twitterte zunächst nur, es habe sich um einen "Vorfall" gehandelt.

Nach einer beispiellosen islamistischen Terrorserie mit fast 240 Toten herrscht in Frankreich immer noch der Ausnahmezustand. Auf Straßen und vor öffentlichen Gebäuden patrouillieren deshalb Polizisten und schwer bewaffnete Soldaten.

