"So viel Zucker wie möglich": Babysitter erhält klare Regeln

Beim Aufpassen auf anderer Leute Kinder kann man schnell ein bisschen Geld verdienen, allerdings muss man sich an die Regeln der Eltern halten. Das ist leicht, wenn die so sind wie bei einer Familie in den USA.

Endlich mal wieder ausgehen, die Kinder beim Babysitter lassen und sich nur um sich selbst kümmern. Für viele Eltern bleibt das ein Traum, weil sie einfach keinem anderen Menschen zutrauen, sich angemessen um die lieben Kleinen zu kümmern.

Wahrscheinlich sehen sie zu viel fern, essen Fast Food und gehen auch noch zu spät ins Bett. Der Babysitter isst hingegen alles auf, was im Kühlschrank ist und auch noch die gesamten Süßigkeitenvorräte der Familie, sieht ebenfalls zuviel fern und sorgt am Ende nicht mal dafür, dass die Kinder die Zähne geputzt haben.

Eine Mutter aus den USA wusste genau das auch und ließ ihre Kinder trotzdem in der Obhut eines Babysitters zurück. Allerdings nicht, ohne der jungen Frau einige Regeln zu hinterlassen. Regel Nummer 1: Sie selbst ermutige ihre Kinder, soviel fernzusehen wie möglich, deshalb dürfe der Babysitter das natürlich auch.

Außerdem solle sie sich nicht mit der Herstellung einer gesunden Mahlzeit aufhalten. Es reiche vollkommen, den Kindern die bereitgestellten Pizza und Chips zu geben. Auch bei Zucker gebe es keinerlei Einschränkungen, die Kinder bekämen sowieso Schlaftabletten.

Sollten Nachbarn klingeln, um Milch, Eier oder Zigaretten zu borgen, solle sie auf jeden Fall abweisend reagieren. Die Nachbarn wüssten sehr wohl, wo der nächste Supermarkt ist. "Und nein, Du willst bei ihnen nicht babysitten." Überhaupt sei es besser, nicht auf das Türklingeln zu reagieren, außer sie habe den Wunsch, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen.

Auch gegen Männerbesuch hat die Mutter nichts einzuwenden. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass der junge Mann einen Onkel, Vater, Bruder oder Freund hat, den die Mutter mal anrufen könnte. Die Liste schließt mit Regel Nummer 10: "Glaube nichts von dem, was die Kinder erzählen."

Der Freund der Babysitterin, der Youtuber @malikbrazile, postete die Liste auf Twitter. Tausende User waren begeistert und erinnerten sich an eigene Babysittererfahrungen.

