Amokfahrt mit Traktor: Bauer muss in Psychiatrie

Ein Landwirt verliert komplett die Nerven. Mit seinem Traktor rammt er mehrere Autos und bringt Menschen in Gefahr. Seit der Tat im Mai 2016 befindet er sich in einer psychiatrischen Klinik. Dabei wird es auch bleiben.

Für seine Amokfahrt mit einem Traktor muss ein Landwirt aus dem Kreis Plön in Schleswig-Holstein dauerhaft in die Psychiatrie. Das Kieler Landgericht ordnete in einem Sicherungsverfahren die dauerhafte Unterbringung des 53-Jährigen in einer psychiatrischen Fachklinik an. Mit dem Urteil bejahte das Schwurgericht eine Gefährlichkeit des Mannes für die Öffentlichkeit. Er ist bereits seit seiner Amokfahrt im vergangenen Mai in der Fachklinik in Neustadt vorläufig untergebracht.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Tat als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Die beiden Anwälte des Angeklagten sprachen sich in ihrem Plädoyer für eine Therapie des Mannes auf einem Bio-Bauernhof aus. Sie baten das Kieler Gericht, ihrem Mandanten eine gesetzliche Betreuung zuzuweisen und von der dauerhaften Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie abzusehen.

Der Staatsanwaltschaft zufolge leidet der Landwirt unter isolierten Wahnvorstellungen. "Er weiß, was er tut, aber sieht das Unrecht nicht ein", sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer Anfang Februar.

Der Beschuldigte war am 4. Mai 2016 auf seinem Hof in Ascheberg regelrecht ausgerastet, in der Anklageschrift war von einem "Zustand der Schuldunfähigkeit" die Rede. Dem Vorfall war der Einsatz von Tierärzten vorausgegangen, die in Begleitung von Polizisten die Kühe des Landwirts mit Ohrmarken kennzeichneten. Aus Protest gegen die behördlich angeordnete Maßnahme rammte der Mann mit seinem Traktor mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und das Fahrzeug eines Tierarztes. Ein mit drei Beamten besetzter Streifenwagen wurde dabei aufgeschlitzt.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft gefährdete der 53-Jährige so Menschenleben. Die Polizisten waren hinzugerufen worden, weil sich der Biobauer bereits früher Anordnungen des Kreisveterinäramtes widersetzt hatte. Der 53-Jährige konnte erst gestoppt werden, nachdem Polizeibeamte die Reifen des Traktors zerschossen hatten. Der Sachschaden der Amokfahrt wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

