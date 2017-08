Panorama

Tote und Verletzte auf Madeira: Baum stürzt auf Gläubige bei Prozession

Das religiöse Monte-Fest auf der portugiesischen Insel Madeira lockt jedes Jahr viele Besucher an. Nun geschieht während der Prozession ein Unglück: Eine alte Eiche stürzt auf die Menschenmenge. Mindestens zwölf Menschen kommen ums Leben.

Bei einer religiösen Prozession auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira hat ein umstürzender Baum mindestens zwölf Menschen in den Tod gerissen. Das teilten die örtlichen Behörden in Funchal mit. Weitere Menschen wurden verletzt. In einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders RTP war von 35 Verletzten die Rede.

Eine 200 Jahre alte Eiche war auf eine Menge von Gläubigen gestürzt, die vor einer Kirche Kerzen entzündeten, wie der Fernsehsender SIC Notícias berichtete. Zum Zeitpunkt des Sturzes sollen sich dort viele Menschen aufgehalten haben.

Das Unglück ereignete sich an einem von zahlreichen alten Bäumen umringten Brunnen im Botanischen Garten, etwa fünf Kilometer vom Zentrum der Inselhauptstadt Funchal entfernt. Laut der Zeitung "Público" war die Eiche bereits seit Jahren als gefährlich und umsturzgefährdet eingestuft.

Das Festival "Senhora do Monte" (Fest der Herrin von Monte) ist das größte und berühmteste religiöse Festival auf der Insel. Es wird zu Ehren der Jungfrau von Monte, der Schutzheiligen der Hauptstadt Funchal, immer am 14. und 15. August abgehalten und lockt traditionell viele Besucher aus aller Welt nach Madeira. Die Straßen und die Kirche in den Bergen von Monte werden dabei aufwendig mit Blumen geschmückt, es gibt zahlreiche Stände sowie eine Prozession Tausender Pilger.

Quelle: n-tv.de