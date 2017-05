Panorama

Schwarzer Rauch über Bayreuth: Behörden rufen Katastrophenalarm aus

Zu Hause bleiben, Fenster und Türen geschlossen halten: Mit diesen Maßnahmen sollten sich die Einwohner von Bayreuth schützen, nachdem eine schwarze Rauchwolke über der Stadt aufgetaucht war.

Nach einem Großbrand in einer Bayreuther Diskothek haben die Behörden den Katastrophenalarm ausgerufen. Stundenlang stand am Donnerstag eine schwarze Rauchwolke über der oberfränkischen Stadt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie die Polizei mitteilte.

Auslöser des Feuers waren vermutlich pyrotechnische Arbeiten in der Diskothek. Zwei Arbeiter, die offenbar eine Veranstaltung in dem Gebäude vorbereiteten, kamen mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik.

Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Wie es zu dem Brand kam, war noch unklar.

Quelle: n-tv.de