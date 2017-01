Panorama

Watscheln gegen die Sturzgefahr: Bei Glatteis von Pinguinen lernen

Die Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt. Schnee fällt. Es wird glatt. Plötzlich herrschen in der Menschenwelt Bedingungen, mit denen sich andere besser auskennen. Pinguine zum Beispiel.

Besondere Wetterlagen erfordern besondere Maßnahmen, und oft kann man dabei von der Natur lernen. Bei Glatteis sollte man sich beispielsweise Pinguine zum Vorbild nehmen. Dazu rät die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Pinguine machen nach Ansicht der Experten vor, wie man bei heiklen Gehwegverhältnissen ohne zu stürzen ans Ziel kommt. "Beim Pinguin-Gang wird der Körperschwerpunkt über dem vorderen, also dem auftretenden Bein ausgerichtet – der Fuß setzt jeweils mit ganzer Sohle auf und zeigt leicht nach außen. Das belastete Bein steht damit im rechten Winkel zum Boden. Die leicht nach vorn geneigte Körperhaltung sorgt so für mehr Stabilität." Damit sinke die Gefahr, auf spiegelglattem Untergrund das Gleichgewicht zu verlieren.

Um die Technik zu verdeutlichen, wurde extra ein Schaubild zum Pinguin-Gang erstellt. Bei Schnee und Glätte haben Orthopäden und Unfallchirurgen besonders viel zu tun: Sie versorgen Knochenbrüche, Prellungen, Bänderdehnungen und Kopfplatzwunden von Patienten, die auf vereisten oder schneebedeckten Wegen ausgerutscht und gestürzt sind. Besonders folgenreich sind demnach Stürze auf den Kopf oder auf die Hüfte: Dabei kann es zu schweren Schädel-Hirn-Traumata oder zu Oberschenkelhalsbrüchen kommen.

2014 hatte ein ähnlicher Wintereinbruch wie in diesem Jahr in Berlin zu einer regelrechten Ausnahmesituation geführt. Blitzeis legte die Hauptstadt fast lahm, der Winterdienst kam kaum mit dem Streuen hinterher. Bei den Rettungsdiensten gingen mehr als 750 Notrufe ein, in den Notaufnahmen kamen die Ärzte kaum mit der Versorgung der Patienten mit Knochenbrüchen nach. Beim nächsten Glatteis kann das ja nun nicht mehr passieren, dafür gibt es möglicherweise lustige Bilder von Menschen im Pinguin-Gang.

Quelle: n-tv.de