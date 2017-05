Panorama

Zwei Tote in den Alpen: Bergsteiger und Basejumper stürzen ab

Doppeltes Drama in den Alpen: In den Schweizer Bergen kommt ein 63-jähriger Deutscher ums Leben, als er im Schnee ausrutscht und tief stürzt. In Italien öffnet sich der Fallschirm eines Basejumpers nicht. Ungebremst rauscht er in die Tiefe.

Bei einem 200 Meter tiefen Fall über Felsen ist ein deutscher Bergsteiger in den Schweizer Bergen ums Leben gekommen. Der 63-Jährige sei am Mönch in den Berner Alpen unterwegs gewesen, als er im Schnee ausrutschte und vor seinem Fall über ein Schneefeld schlitterte, teilte die Polizei mit. Der Alpinist war bei seinem Unfall am Donnerstag mit zwei Kollegen auf einer Tour. Die Gruppe stieg vom Gipfel her in Richtung Mönchsjochhütte ab und tat dies über die Normalroute des Südwestgrats.

Bei seinem Abstieg war der 63-Jährige nicht angeseilt, es trug aber Steigeisen. Auch erste Hilfe von anderen hinzugerufenen Bergsteigern konnte dem Mann nicht mehr retten. Die alarmierten Hilfskräfte konnten folglich nur noch den Tod des Deutschen feststellen. Zur genauen Herkunft des Alpinisten gab die Polizei keine Informationen bekannt. Der Mönch ist rund 4100 Meter hoch und gehört zum Jungfraumassiv an der Grenze der Kantone Bern und Wallis.

Auch in den norditalienischen Dolomiten hat sich ein alpines Drama ereignet. Ein Basejumper ist am Freitagvormittag tödlich verunglückt. Der Fallschirm eines jungen Schweden, der mit einer Gruppe von Freunden unterwegs war, habe sich nach dem Sprung vom Monte Brento nicht geöffnet, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Der Basejumper sei daraufhin 200 Meter in die Tiefe gestürzt. Er sei sofort tot gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Da der Körper des verunglückten Schweden zwischen den Felsen eingekeilt gewesen sei, sei es für die Rettungskräfte sehr schwierig gewesen, das Opfer zu bergen. Der Monte Brento im Sarcatal gilt als ein Hotspot für Basejumper in der Region. Basejumping - auch als Base- oder Objektspringen bezeichnet - ist das Fallschirmspringen von festen Objekten. Weltweit sind seit Anfang der 80er Jahre, als der Extremsport aufkam, mehr als 260 Basejumper umgekommen.

Quelle: n-tv.de