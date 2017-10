Panorama

Havarierter Frachter: Bergung von "Glory Amsterdam" verschoben

Am Abend wollte das Havariekommando versuchen, die 225 Meter lange "Glory Amsterdam" von der Sandbank vor Langeoog zu befreien. Daraus wird nichts - zumindest vorerst.

Das Havariekommando kann einen vor Langeoog auf Grund gelaufenen Frachter nicht wie geplant am Abend bergen. Die Wassertiefe sei zu gering, um das havarierte Schiff wieder flott zu kriegen, teilten die Experten für Schiffsunfälle mit. Ursprünglich sollten Schlepper den Frachter "Glory Amsterdam" mit dem Abendhochwasser von der Sandbank befreien.

Nach Angaben des Havariekommandos wird der Bergungsplan jetzt angepasst. Weitere Details waren zunächst nicht zu erfahren.

Der Frachter hat gut 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Bord. Bisher wurde kein Schadstoffaustritt festgestellt. Auch sonst meldete der Kapitän bisher keine Schäden am Frachter, so der Sprecher des Havariekommandos.

Die 225 Meter lange, unbeladene "Glory Amsterdam" hatte sich bei starkem Seegang am Sonntag in der Deutschen Bucht losgerissen. Die ersten Versuche, den Frachter ins Fahrwasser zu schleppen, waren wegen der widrigen Wetterbedingungen infolge des Sturmtiefs "Herwart" fehlgeschlagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien die 22 an Bord befindlichen Menschen unverletzt. Vier Mitarbeiter des Havariekommandos unterstützten die Besatzung bei den Vorbereitungen des Rettungsversuchs. Ein Flugzeug des Havariekommandos fliege zudem in regelmäßigen Abständen über den Frachter.

Quelle: n-tv.de