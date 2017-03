Panorama

Einsatz in Berlin-Neukölln: Bericht: SEK nimmt Terrorverdächtigen fest

Nach einem Bericht der "B.Z" und anderen Hauptstadtmedien hat die Polizei am späten Donnerstag einen Terrorverdächtigen im Berliner Stadtteil Neukölln festgenommen.

Wie die Zeitung heute Morgen schreibt, soll ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ein Hotelzimmer gestürmt haben. Der Festgenommene sei daraufhin zur Gefangenensammelstelle am Tempelhofer Damm gebracht worden. Hinweise auf die Identität des Mannes sowie konkrete Vorwürfe gegen ihn sind nicht bekannt.

Laut "Berliner Zeitung" hat die Polizei einen Einsatz mit Unterstützung der Spezialkräfte bestätigt. Die weiteren Ermittlungen würden jedoch von der Generalbundesanwaltschaft geführt. Ein Statement wird im Laufe des Tages erwartet.

In Neukölln befindet sich die umstrittene Dar-as-Salam-Moschee, der der Berliner Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht Verbindungen zur extremistischen "Islamischen Gemeinschaft in Deutschland" (IGD) bescheinigt. Sie ist laut Verfassungsschutz die mitgliederstärkste Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft in der Bundesrepublik. Tausende Gläubige besuchen die Dar-as-Salam-Moschee.

Quelle: n-tv.de