Meng Meng und Jiao Qing kommen : Berlin fiebert den Pandas entgegen

Sechs Jahre nach dem Tod von Eisbär Knut sollen zwei Riesenpandas die neue Attraktion des Berliner Zoos werden. Wenn es ganz gut läuft, bekommen "Träumchen" und "Schätzchen" sogar Kinder.

Nach schwierigen Verhandlungen und langem Warten ist es endlich soweit: Am frühen Samstagnachmittag landen die beiden neuen Pandabären des Berliner Zoos in der Hauptstadt. Die beiden Chinesen treten dann in die Fußstapfen eines populären Vorgängers. Fragen und Antworten rund um die Tiere:

Was macht Pandas so besonders?

Mit weniger als 2000 Tieren in freier Wildbahn gehört der Große Panda zu den vom Aussterben bedrohten Arten. Nur wenige Zoos weltweit können ihr Publikum mit den niedlichen Bambusfressern locken, darunter ist derzeit keiner in Deutschland. China betrachtet die Ausleihe der Tiere als besondere Freundschaftsbekundung. Das Verleihen von Pandas gilt Peking als Geste des Wohlwollens - die Rede ist auch von Pandadiplomatie.

Wie kam der Berliner Zoo zu dem Pandapaar?

Von 1980 bis zum Sommer 2012 beherbergte der Zoo insgesamt bereits drei Große Pandas. Das bei den Zoobesuchern beliebte Männchen Bao Bao starb vor fünf Jahren im hohen Alter von 34 Jahren. Paarungsversuche mit den früher verstorbenen Weibchen Tjen Tjen und Yan Yan waren erfolglos geblieben.

Einige Monate nach dem Tod von Bao Bao begann der Zoo damit, sich um neue Pandas zu bemühen. Seitdem liefen Verhandlungen auf diversen Ebenen. Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach das Thema bei einer ihrer Chinareisen persönlich an.

Unter welchen Bedingungen kommen die Tiere nach Berlin?

Zwei Dinge waren den chinesischen Leihgebern besonders wichtig: Die Unterbringung der Tiere in Berlin und die Unterstützung der chinesischen Bemühungen zum Schutz wild lebender Pandas. Der Zoo leiht die Tiere für mindestens 15 Jahre. Im Gegenzug zahlt er eine jährliche Gebühr 920.000 Euro im Jahr für beide Tiere.

Das Geld fließt zu 70 Prozent in den Schutz wild lebender Pandas. Weitere 20 Prozent gehen an die Chengdu Panda Base, eine Zuchtstation in der zentralen Provinz Sichuan. Der Zoo stemmt die Summe mit Hilfe von Spenden und Sponsoren.

Zudem flossen zehn Millionen Euro in die neue Unterkunft namens Panda Garden. Die Anlage besteht aus zwei miteinander verbundenen Außen- und Innengehegen und beinhaltet Elemente chinesischer Architektur. Die Tiere bekommen einen eigenen Kletterwald.

Wer genau kommt in die Hauptstadt?

Die Pandas für den Zoo stammen aus der Zuchtstation nahe der Riesenmetropole Chengdu. In der Hoffnung auf einen Paarungserfolg kommen zwei geschlechtsreife Tiere in die Hauptstadt. Das Weibchen Meng Meng ist knapp vier Jahre alt. Ihr Name lautet übersetzt Träumchen. Der fast sieben Jahre alte Jiao Qing heißt auf Deutsch Schätzchen.

Wie läuft der Transport?

Die beiden Bären sind VIP-Gäste an Bord eines Lufthansa-Frachtflugs von Chengdu nach Berlin. Mehr als zwölf Stunden sind die Tiere in der Luft unterwegs. Zwei Tierpfleger aus China und der Berliner Zootierarzt Andreas Ochs geben die Stewards. Das Bordmenü: Bambussnacks und Wasser aus der Tränke. Die Landung ist für etwa 14.00 Uhr auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld geplant.

Ab wann sind die Tiere zu sehen?

Kamerateams bekommen Meng Meng und Jiao Qing schon am Samstag zu sehen, wenn Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Tiere persönlich begrüßt. Anschließend kommen die Bären in Quarantäne, um sich in ihrer neuen Umgebung einzugewöhnen.

Die ersten offiziellen Besucher werden Kanzlerin Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping sein. Sie sollen die Pandas gemeinsam am 5. Juli willkommen heißen. Anschließend darf dann auch das breite Publikum in den Panda Garden, um die neuen Berliner Bären zu sehen.

Quelle: n-tv.de