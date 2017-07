Panorama

Opfer fiel 20 Stufen hinab: Berliner Treppen-Schläger gefasst

Erneut schockiert eine brutale Attacke auf einer Treppe einer Berliner U-Bahnstation die Republik. Aber rund einem Monat nach dem Überfall, ist der Täter offenbar gefasst.

Der Mann, der eine Person im U-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin eine Treppe hinuntergetreten haben soll, ist nach Angaben der Zeitung "B.Z." gefasst. Fahnder haben den 39-jährigen Russen Igor B. demnach am Mittwochabend in einer Obdachlosenunterkunft aufgespürt. Dem Bericht zufolge soll sich Igor B. nun in einer psychiatrischen Klinik befinden. Offenbar war der Mann in der Vergangenheit bereits öfter und länger in psychiatrischen Kliniken untergebracht.

B. soll am frühen Morgen des 11. Juni einen Mann schwer verletzt haben, indem er ihm unvermittelt von hinten gegen den Kopf geschlagen hat. Das 38-jährige Opfer stürzte daraufhin mehr als 20 Stufen hinab, stieß mehrfach mit dem Kopf gegen ein Eisengeländer und zog sich schwere Verletzungen zu.

Erst am Dienstag hatte in Berlin-Neukölln eine Frau eine andere Frau vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen. Der Fahrer des Triebwagens konnte bei dem am S- und U-Bahnhof Hermannstraße aber noch rechtzeitig bremsen. Das ins Gleisbett gestoßene Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Beschuldigte soll stark betrunken gewesen sein.

Quelle: n-tv.de