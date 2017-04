Panorama

Nach Gewalttat in Neukölln : Berliner U-Bahn-Treter kommt vor Gericht

Mit Videoaufnahmen sucht die Polizei im Dezember 2016 nach dem sogenannten Berliner U-Bahn-Treter. Jetzt wird Anklage gegen den Mann erhoben. Gegen ihn liegen laut Staatsanwalt weitere Vorwürfe vor.

Gegen den mutmaßlichen U-Bahn-Treter von Berlin ist Anklage erhoben worden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wird dem 26-Jährigen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Vorfall hatte bundesweit Bestürzung hervorgerufen. Der Mann soll Ende Oktober 2016 unvermittelt eine ihm unbekannte Passantin eine Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße im Berliner Stadtteil Neukölln hinuntergetreten haben. Die 26-Jährige erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf.

Der Angriff war von einer Videokamera aufgezeichnet und nach zunächst erfolgloser Fahndung später von der Kriminalpolizei zur Identifizierung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht worden.

Festnahme in Berlin

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Verdächtigte schließlich kurz vor Weihnachten auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin gefasst werden - in einem Bus aus Südfrankreich.

Derzeit sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Wann der Prozess vor dem Landgericht Berlin stattfinden wird, ist noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft werden dem 26-Jährigen neben der gefährlichen Körperverletzung in Berlin-Neukölln auch exhibitionistische Handlungen in zwei Fällen vorgeworfen.

Quelle: n-tv.de