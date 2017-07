Panorama

Missbrauch mit Chili-Schoten: Betrogene Ehefrau rächt sich an Geliebter

Eine schwangere Frau erwischt ihren Ehemann in flagranti. Doch statt den Fremdgeher zur Rechenschaft zu ziehen, bestraft sie dessen Geliebte - auf äußerst schmerzhafte Weise.

Rache ist süß, sagt ein Sprichwort. Doch dieser Rache-Akt einer gehörnten Ehefrau geht weit über ein angemessenes Maß hinaus. Statt ihren Ehemann vor die Tür zu setzen, bestraft sie dessen Geliebte.

Wie die "Daily Mail" unter Berufung auf vietnamesische Medien berichtet, soll Ly C. im dritten Monat schwanger gewesen sein, als sie ihren Mann Chien K. wegen einer Affäre verdächtigte. Gemeinsam mit vier Freunden folgte die 23-Jährige ihrem ein Jahr älteren Partner und überraschte ihn und die Gespielin in einem Motel in der Provinz Thai Nguyen in flagranti.

Mit Latex-Handschuhen bewaffnet startete die 23-Jährige ihren teuflischen Plan. Während sich ihre Freunde auf die Geliebte ihres Ehemannes stürzten, zückte sie einen Sack voller Chilis und führte die einzelnen Schoten in die Vagina ein. Dem Bericht zufolge handelte es sich dabei um die Sorte "Bird's Eye" - die zwanzig Mal schärfer als normale Jalapeños sein sollen.

Der Missbrauch wurde auf Fotos festgehalten. Darauf ist zu sehen, wie die halbnackte Frau festgehalten und nach unten gedrückt wird, das Bettlaken ist mit roten Chili-Kernen verschmiert. Diese erschreckenden Bilder machte Ly C. dann vor wenigen Tagen öffentlich. Eine Welle der Entrüstung war die Folge.

Mittlerweile wurde der entsprechende Facebook-Post zwar wieder gelöscht, doch Ly C. zeigt sich weiter uneinsichtig: "Möchte mein Mann, dass ich glücklich bin, wenn ich sein Kind austrage? Wie kann er für uns sorgen, wenn er mich mit einer anderen betrügt? Mit einer Frau, die Familien zerstört ..."

Offenbar kommt die werdende Mutter ohne Strafe davon. Denn wie die Polizei berichtet, hat das Opfer bislang keine Anzeige erstattet. Sollte sie jedoch bei der Rache-Aktion Verletzungen erlitten haben, muss Ly C. mit einer Geldstrafe von umgerechnet 80 bis 110 Euro rechnen.

