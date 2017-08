Panorama

Mit dem "Gestank des Verrats": Betrogene Frau verscherbelt Brautkleid

Eine junge Britin verscherbelt ihr Brautkleid im Netz - und geht dabei hart mit ihrem Ex-Mann ins Gericht. Die Anzeige geht viral - und das Kleid für stolze 65.900 Pfund weg.

Es ist in "großartigem Zustand". Aber der "Gestank des Verrats" müsse vor dem Tragen wohl noch hinausgewaschen werden, schreibt die 28-jährige Samantha W. aus dem englischen Chesterfield auf Ebay. Ihr Hochzeitskleid in Größe 6 will sie nach nur 18 Monaten Ehe wieder loswerden. Sie hatte zwar den schönsten Tag ihres Lebens darin, möchte sich aber nicht mehr daran erinnern.

Der Grund: Kurz nach ihrer Hochzeit findet die 28-Jährige heraus, dass ihr frisch angetrauter Ehemann sie betrügt und bereits mit einer anderen Frau zusammenlebt. Umgehend reicht sie die Scheidung ein, doch die muss bezahlt werden. Kurzerhand stellt sie ihr Hochzeitskleid zum Verkauf ins Netz. "Wenn du ein Kleid voller schlimmer Erinnerungen und zerbrochener Träume willst, dann ist das hier das Richtige für dich", schreibt sie in dazu und lässt sich über den "untreuen Scheißkerl" aus, der ihr das Herz gebrochen hat.

"Ich hoffe, es bringt dir mehr Glück als mir. Und wenn nicht, kannst du es immer noch hier verkaufen" schreibt sie und entschuldigt sich, dass sie nur zwei Fotos online stellen kann. "Aber als ich herausgefunden habe, dass mein Mann eine Andere hat, habe ich alles mit seinem widerlichen Gesicht darauf verbrannt oder gelöscht", erklärt sie. Und weiter: "Kontaktiert mich gerne, wenn Ihr Fragen zum Kleid habt oder über die Schlampe, mit der mein Mann abgehauen ist."

Das Kleid, das ursprünglich 500 Pfund kosten sollte, ging viral und wurde für 65.900 Pfund verkauft. Neben dem stolzen "Schmerzensgeld" bekam die betrogene Ebay-Auktionärin viele tröstende Worte, wie sie in ihrem Blog unter der Überschrift: "Die Wahrheit hinter dem Kleid" schreibt: "Ich kann die netten Nachrichten gar nicht zählen, die ich von Männern und Frauen bekommen habe. Sogar Heiratsanträge waren dabei. " Am Ende vergibt sie ihrem Ex-Mann sogar und wünscht ihm alles Gute für sein Leben.

Quelle: n-tv.de