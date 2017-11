Panorama

Feuer in ehemaliger US-Kaserne: Bewohner stirbt bei Brand in Asylheim

In einer Aufnahmeeinrichtung in Oberfranken bricht in der Nacht Feuer aus. Ein Mensch kommt bei dem Brand ums Leben. Dutzende Bewohner retten sich ins Freie. Es gibt mehrere Verletzte. Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall oder Brandstiftung handelt.

Bei einem Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im oberfränkischen Bamberg ist am frühen Morgen ein Mensch ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte hätten eine leblose Person in einer Wohnung gefunden, sagte Jürgen Stadter, Pressesprecher der Polizei Oberfranken. Um wen es sich dabei handelt, war zunächst unklar. Die Aufnahmeeinrichtung liegt auf dem Gelände einer früheren US-Kaserne im Osten der 70.000-Einwohner-Stadt.

Bei dem Feuer wurden den Angaben der Behörden zufolge 14 Bewohner verletzt, sechs Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst noch vollkommen unklar. Die zuständigen Ermittler konnten zunächst noch nicht in die Wohnung im Erdgeschoss, da sie stark verraucht ist, wie Polizeisprecher Stadter am Morgen erklärte. Das zweistöckige Gebäude sei abgesperrt.

Laut Polizei konnten sich viele Bewohner des betroffenen Gebäudetraktes selbst in Sicherheit bringen. Sie wurden in anderen, leerstehenden Wohnungen auf dem Gelände untergebracht. In dem Gebäudeteil waren der Polizei zufolge 163 Menschen registriert.

Der Wohnungsbrand war offenbar mitten in der Nacht ausgebrochen. Gegen 3.30 Uhr verzeichnete die Polizei eine sehr starke Rauchentwicklung auf dem Gelände und forderte Verstärkung an. 30 Einsatzkräften der Polizei und etwa 50 Angehörige der Bamberger Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.

Die Aufnahmeeinrichtung ist derzeit nicht voll belegt. Zuletzt befanden sich nach Angaben der Regierung Oberfranken insgesamt rund 1200 Menschen in der Unterkunft. Bis zu 3400 Menschen können dort aufgenommen werden.

Quelle: n-tv.de