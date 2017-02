Panorama

37 Städte betroffen: Brasilien sagt viele Karnevalsumzüge ab

Für viele Brasilianer ist der Karneval der Höhepunkt des Jahres: Doch in diesem Jahr fallen in mindestens 37 Städten im Land die Karnevalsumzüge und Veranstaltungen aus. Das Problem ist die öffentliche Sicherheit.

Sorgen um die Sicherheit und fehlendes Geld haben in Brasilien zu Absagen des Karnevals in mindestens 37 Städten geführt. Nach einer Erhebung der Zeitung "Folha de S. Paulo" wurden in insgesamt 13 Bundesstaaten, darunter São Paulo, Rio de Janeiro und Bahia Dutzende der traditionellen Veranstaltungen und Samba-Umzüge abgesagt, die als Höhepunkte im Stadtleben gelten.

Allein 16 Städte im Bundesstaat Espírito Santo sagten die Karnevalsfeiern ab. Grund ist hier die Krise der öffentlichen Sicherheit. Wegen eines Streits um Gehaltserhöhungen war es zuletzt zu einem Streik der Polizei gekommen. Während des Ausstandes wurden über 130 Menschen ermordet. In Rio muss wegen fehlender Mittel vielfach bei Kostümen gespart werden, statt über 500 gibt es dieses Jahr nur rund 450 Umzüge.

Quelle: n-tv.de