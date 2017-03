Panorama

Zwei Tote in Italien : Brücke kollabiert und stürzt auf Autobahn

Zu einem tragischen Unglück kommt es auf der italienischen Autobahn 14 bei Ancona: Eine Brücke stürzt ein und begräbt ein Ehepaar unter sich. Drei weitere Personen werden verletzt.

Über einer Autobahn in Italien ist eine Brücke eingestürzt und hat zwei Menschen unter sich begraben, die ums Leben kamen. Das teilte die Feuerwehr nach dem Unglück mit. Neben den beiden Toten gebe es auch drei Verletzte, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Bilder vom Unglücksort waren dramatisch: Die Brücke, die mehrere Fahrspuren überspannt, lag unmittelbar über der Autobahn A14 zwischen Ancona Sud und Loreto. Bei den Todesopfern handelte es sich um ein Ehepaar, berichtete Ansa unter Berufung auf die Polizei. Der 60-Jährige und die 54-Jährige seien in dem Moment unter die Überführung gefahren, als sie über der Autobahn zusammenbrach. Das Paar lebte in Spinetoli, in der Provinz Ascoli.

"Wir haben wie durch ein Wunder überlebt: Eine Frau vor mir (...) hat gebremst und ist zehn Meter vor der Brücke zum Stehen gekommen", sagte eine Augenzeugin der Tageszeitung "La Repubblica". "Wir stehen alle unter Schock."

Mehr zum Thema 27.08.16 Bauwerk hält Unfall nicht stand Brücke stürzt auf Autobahn

An der Überführung, die für den Verkehr gesperrt war, wurde gebaut, wie der Straßenbetreiber mitteilte. Zwei Arbeiter stürzten aus einer Höhe von sechs bis sieben Meter ab, wie Ansa weiter berichtete. Sie wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, schweben den Berichten zufolge aber nicht in Lebensgefahr. Ein weiterer Arbeiter wurde leicht verletzt.

Der Bürgermeister der Gemeinde Castelfidardo, Roberto Ascani, nannte es unbegreiflich, dass die Arbeiten durchgeführt wurden, ohne die Autobahn zu sperren. Das Verkehrsministerium schickte Inspektoren an die Unglücksstelle. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Autobahn wurde in beide Richtungen gesperrt, es kam zu kilometerlangen Staus.

Quelle: n-tv.de