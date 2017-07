Panorama

Für 400.000 Euro ersteigert: "Casablanca"-Poster erzielt Rekordpreis

"Schau mir in die Augen, Kleines!" Ein unvergessenes Zitat aus dem Filmklassiker "Casablanca" von Tim Curtiz - und auch heute noch steht der Streifen bei Liebhabern hoch im Kurs, wie eine Auktion in den USA zeigt.

Ein etwa 70 Jahre altes Poster zum Filmklassiker "Casablanca" ist in Dallas für 478.000 Dollar (rund 400.000 Euro) versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Dabei soll es sich um das letzte noch bekannte "Casablanca"-Poster in einer italienischen Ausgabe handeln. Das Unternehmen bezeichnete das erfolgreiche Gebot des nicht identifizierten Käufers als "Rekordergebnis".

Das knapp zwei Meter lange und 140 Zentimeter breite Werk wurde von dem Italiener Luigi Martinati entworfen worden. Es zeige die Darsteller des Films eindrucksvoller als irgendein anderes Werbeplakat jener Zeit für den Film, heißt es bei Heritage Auctions. Auf dem Plakat steht italienische Schriftzug "Sie hatten eine Verabredung mit dem Schicksal".

Der Filmklassiker mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman war 1946 in die Kinos gekommen. In dem Film geht es um eine Liebesgeschichte während des Zweiten Weltkrieges in der marokkanischen Stadt Casablanca. Die Produktionskosten lagen bei 950.000 Dollar.

Quelle: n-tv.de