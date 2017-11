Panorama

"Nur eine Frage der Zeit": Charles Manson ringt mit dem Tod

83 Jahre ist Charles Manson inzwischen alt, seit seinen furchtbaren Taten sind Jahrzehnte vergangen. Nun wird einer der berühmtesten Häftlinge in ein Krankenhaus gebracht. Ihm bleibt wohl nicht mehr viel Zeit.

Der berüchtigte US-Sektengründer und verurteilte Mörder Charles Manson liegt nach US-Medieninformationen offenbar im Sterben. Wie die Website TMZ meldet, wurde der 83-Jährige in ein Krankenhaus im kalifornischen Bakersfield eingeliefert. Sein Gesundheitszustand verschlechtere sich, TMZ zitierte eine Quelle mit den Worten: "Das wird nicht mehr."

Manson habe in Begleitung von fünf Polizisten verschiedene Untersuchungen durchlaufen. Augenzeugen zufolge sieht der 83-Jährige sehr schlecht aus. TMZ zitiert sie mit den Worten: "Es ist nur eine Frage der Zeit." Die kalifornische Gefängnisverwaltung lehnte gegenüber US-Medien jede Stellungnahme zu Mansons Gesundheitszustand unter Hinweis auf die Privatsphäre des Häftlings ab. Der örtliche Sheriff bestätigte lediglich, dass Manson im Krankenhaus ist.

Der Mann, der 1969 den Mord an der Schauspielerin Sharon Tate in Auftrag gegeben hatte, hatte bereits im Januar schwere gesundheitliche Probleme. Nach Darmblutungen war er ins Krankenhaus gekommen und sollte operiert werden. Wegen seines schlechten Zustandes nahmen die Ärzte dann jedoch davon Abstand.

Manson sitzt seit mehr als 40 Jahren im Gefängnis und gilt als einer der berühmtesten Häftlinge der USA. Der Anführer der von ihm gegründeten "Manson Family" war 1971 zusammen mit vier seiner Anhänger wegen der Ermordung von sieben Menschen zunächst zum Tode, später dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seine zahlreichen Gnadengesuche wurden stets abgelehnt. In der Haft wurde er wegen Körperverletzung, Bedrohung des Personals, Waffenbesitzes und Besitzes eines Mobiltelefons angeklagt.

Unter den Opfern der Sekte war die hochschwangere Frau von Regisseur Roman Polanski, Sharon Tate. Die "Manson Family" wurde in den 60er-Jahren in Kalifornien gegründet. Manson sah in sich eine Wiedergeburt Christi und zettelte eine Serie von Morden an, um einen Krieg zwischen Weißen und Schwarzen in den USA zu provozieren.

Quelle: n-tv.de