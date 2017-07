Panorama

Dankbar für "großartige Pflege": Charlies Eltern entsetzt über Morddrohungen

Die Eltern von Charlie Gard kämpfen vor Gericht um eine experimentelle Behandlung ihres Babys. Dessen Pfleger und Ärzte bekommen Morddrohungen, sehr zum Ärger der Eltern.

Mit großer Empörung haben die Eltern des schwerkranken Babys Charlie Gard auf Morddrohungen gegen das Pflegepersonal des Krankenhauses reagiert, in dem ihr Sohn seit mehreren Monaten versorgt wird. Die Drohungen gegen Mitarbeiter des Great-Ormond-Street-Hospitals seien ein "Rückschlag", hieß es von Chris Gard und Connie Yates.

Sie duldeten weder Drohungen noch beleidigende Bemerkungen, sagten die Eltern weiter. "Wir sind dem Personal für die Pflege unseres Sohnes sehr dankbar." Ohne diese exzellente Versorgung würde Charlie nicht mehr am Leben sein. "Es vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht daran erinnern." Sie wüssten außerdem, wie verzweifelt und besorgt andere Eltern über die Gesundheit ihrer Kinder seien und wollten sie deshalb nicht zusätzlich mit ihren belasten.

Die Leiterin der Klinik hatte am Wochenende mitgeteilt, dass Ärzte und Pflegekräfte in den vergangenen Wochen "einer infamen Flutwelle von Feindseligkeit und Belästigungen" ausgesetzt gewesen seien. Demnach musste das Krankenhaus die Polizei einschalten, weil sein Personal bedroht und die Eltern anderer Patienten belästigt wurden. Es gebe dafür keine Entschuldigung, so Mary McLeod. Die Privatsphäre aller Patienten, die mit ihren eigenen gesundheitlichen Problemen kämpften, müsse geschützt werden.

Seltener Gendefekt

Die Klinik streitet mit den Eltern vor Gericht um das Schicksal des elf Monate alten Jungen. Charlie leidet an einer sehr seltenen Erbkrankheit, die unter anderem zu irreparablen Hirnschäden führt. Seine Ärzte glauben, dass dem Jungen nicht mehr geholfen werden kann. Lebenserhaltende Maßnahmen sollten daher beendet werden. Charlies Eltern wollen ihn dagegen für eine experimentelle Therapie in die USA bringen.

Am Nachmittag wird es dazu eine Anhörung am Londoner High Court geben. Am Dienstag könnte bereits eine Entscheidung fallen. Charlies Krankheit, das mitochondriale DNA-Depletionssyndrom (MDDS), wird von einem Fehler in einem Gen verursacht. Dadurch leidet die Funktion der Kraftwerke der Zellen, der Mitochondrien. Sie produzieren weniger Energie, die der Körper aber braucht. Charlies Erkrankung, bei der das Gen RRM2B betroffen ist, wurde erst vor rund zehn Jahren erstmals beschrieben.

Der Junge hat nach Angaben seiner Ärzte keine normale Hirnfunktion. Die Muskeln sind stark geschwächt; Charlie kann sich nicht bewegen. Er muss künstlich beatmet und ernährt werden, ist gehörlos und hat epileptische Störungen. Die Therapie, die er auf Wunsch der Eltern in den USA bekommen soll, ist noch nie bei Tieren oder Menschen mit der RRM2B-Mutation ausprobiert worden. Allerdings wurde sie bei Patienten eingesetzt, die eine Gen-Mutation mit milderen Verläufen haben.

Quelle: n-tv.de