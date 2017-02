Panorama

Banknoten statt Rosen: Chinese überreicht Geldblumenstrauß

Bei der Suche nach einem angemessenen Neujahrsgeschenk ist ein Chinese im Blumenladen fündig geworden. Allerdings bekam seine Angebetete keine Narzissen, Rosen oder Freesien, sondern ganz besondere Blüten.

Zu den Klassikern unter den Geschenken unter Liebenden gehört auf jeden Fall der Blumenstrauß. Ein Chinese hat dieser Gabe nun eine ganz besondere Note verliehen. Der Mann aus der Provinz Jilin schickte seiner Angebeteten einen Blumenstrauß. Das Bouquet enthielt jedoch nur wenige Blüten und hatte trotzdem gigantische Ausmaße.

Denn für den Strauß hatte der Mann 10.000 Yuan (rund 1400 Euro) in Banknoten bei einem Floristen in Changchun abgeliefert, die dieser wiederum zu Blütenkelchen zusammengerollt hat. Jede 100-Yuan-Note wurde so zu seiner ganz besonderen Blume. Auf Bildern ist der Strauß zu sehen, der noch mit etwas Schleierkraut und hübschem Papier abgerundet wurde.

Er ging an die Freundin des Mannes, der ihr damit zum Beginn des Jahrs des Hahns beste Neujahrsgrüße übermittelte. In den sozialen Medien wurde das extravagante Geschenk kontrovers diskutiert. Einige User bekräftigten, sie würden den Straß niemals annehmen. Das sei nur ein Weg, die Freundin zu demütigen und überhaupt nicht romantisch.

Andere reagierten pragmatischer: Immerhin werde dieser Blumenstrauß nicht so schnell verwelken. Allerdings müsse die Beschenkte jede Banknote einzeln von dem Blumendraht befreien, wenn sie das Geld ausgeben wolle. Deshalb wäre es besser gewesen, wenn der Mann das Geld in einem Umschlag und eine Blume dazu übergeben hätte, zitieren chinesische Medien weitere Stimmen.

Wie die Beschenkte reagiert hat, ist nicht bekannt. Ganz neu ist die Idee mit dem Geldblumenstrauß jedenfalls nicht. Im vergangenen Jahr hielt ein Mann mit Blüten im Wert von 5000 Yuan um die Hand seiner Freundin an, und sie sagte Ja. Ein ähnlicher Antrag aus dem Jahr 2013 war ebenfalls erfolgreich, löste aber eine Debatte darüber aus, ob es um eine Heirat oder den Kauf einer Frau ging.

Quelle: n-tv.de