Panorama

Nach 40 Jahren im Lagerhaus: Cooper findet Warhol-Meisterwerk wieder

Rockmusiker Alice Cooper freut sich über den Fund eines Kunstwerks von Andy Warhol. Kurioserweise war er sich nicht mehr sicher, ob sich das gute Stück überhaupt in seinem Besitz befindet - dabei ist es ein Vermögen wert.

Der in die Jahre gekommene Musiker Alice Cooper hat nach vielen Jahren ein berühmtes Bild von Andy Warhol wiedergefunden, das mehrere Millionen Dollar wert sein könnte. Dabei lag das vergessene Kunstobjekt über 40 Jahre zusammengerollt in einem Lagerraum.

Der Siebdruck "Little Electric Chair" aus Warhols Kunstsammlung "Death and Desaster" zeigt den elektrischen Stuhl im berühmten US-Gefängnis Sing Sing nahe New York. Das Kunstwerk gibt es in mehreren Farbvarianten. Coopers rote Version befand sich zwischen Tour-Requisiten des Alt-Rockers, ironischerweise neben einem Nachbau eines elektrischen Stuhls, den Cooper für eine seiner Bühnenshows verwendet hatte.

Nach Angaben von Shep Gordon, dem langjährigen Manager des Rockstars, waren Warhol und Cooper befreundet und gegenseitige Bewunderer ihrer Kunst. Cooper habe das Kunstwerk im Jahr 1964 für 2500 Dollar gekauft, wirklich daran erinnern konnte er sich aber nicht. "Alice hat gesagt, er könne sich daran erinnern mit Warhol über das Bild gesprochen zu haben. Er glaubt, dass die Unterhaltung stattgefunden hat, will aber sein Hand nicht dafür ins Feuer legen", sagte Gordon dem "Guardian" und verwies auf die damalige wilde Zeit, die er als einen "Strudel aus Drogen und Alkohol" beschrieb.

Zu der damaligen Zeit hatten die Werke Warhols noch nicht Stellenwert, der ihnen heute zuteil wird. "Er hatte viele 'Electric chairs' und die waren damals schwierig an den Mann zu bringen. Im konventionellen Sinne waren sie auch nicht dekorativ, denn es ist schon ein brutales Bild", sagte Warhol-Experte Richard Polsky und bestätigte gleichzeitig die Echtheit des Gemäldes.

Wie wertvoll der "Warhol" wirklich ist, kann nur geschätzt werden. Eine grüne Ausgabe des gleichen Siebdrucks aus dem gleichen Jahr ging im November 2015 im Auktionshaus "Christie's" für 11,6 Millionen Dollar über den Tresen. Verkaufen wolle Cooper seinen "Warhol" aber ohnehin nicht. Nach dem Ende seiner Tour Ende des Jahres werde er das Bild an einem geeigneten Platz in seinem Haus aufhängen.

Quelle: n-tv.de