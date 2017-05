Panorama

Trotz Warnung Lösegeld gezahlt: Cyber-Angreifer erpressen fast 30.000 Euro

Wer nicht zahlt, verliert seine Daten: Mit dieser Drohung wollen die Angreifer hinter der Erpressersoftware "WannaCry" Betroffene zur Zahlung von Lösegeld zwingen. Auch wenn Behörden davor warnen, gehen einige Opfer offenbar auf die Forderung ein.

Ungeachtet der Warnungen von Behörden sind einige Opfer der weltweiten Cyberattacke offenbar auf die Lösegeldforderungen der Angreifer eingegangen. Die IT-Sicherheitsfirma Digital Shadows teilte mit, sie habe bereits entsprechende Transaktionen in der virtuellen Währung Bitcoin im Wert von 32.000 Dollar (29.300 Euro) registriert. Der Anti-Virenprogramm-Hersteller Symantec sprach von 81 Transaktionen im Umfang von 28.600 Dollar bis Samstagmittag.

In mehreren Ländern hatten Behörden indes davor gewarnt, den Geldforderungen nachzukommen, da es keine Garantie gebe, dass die Daten auf den betroffenen Computern tatsächlich wieder freigegeben würden. Die erpresserische Schadsoftware mit dem Namen "WannaCry" hatte sich über das Wochenende auf mehr als 200.000 Ziele in über 150 Ländern verbreitet. Experten und Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der infizierten Computer steigt, nachdem am Morgen zahlreiche Rechner erstmals nach dem Wochenende wieder hochgefahren werden.

Der Cyberangriff hatte am Freitag begonnen und Banken, Krankenhäuser sowie Regierungsbehörden getroffen. Auch zahlreiche Unternehmen zählten zu den Zielen, darunter die Deutsche Bahn, der Automobilkonzern Renault, der Telefon-Riese Telefónica und das russische Innenministerium sowie weitere Großunternehmen. In China sollen nach Angaben der Internetfirma 360 Security knapp 30.000 Institutionen betroffen sein - von Regierungsbehörden, Universitäten bis hin zu Geldautomaten und Kliniken.

Die Schadsoftware verschlüsselt Daten und legt Rechner damit lahm. Auf dem Bildschirm erscheint lediglich die Aufforderung, innerhalb von drei Tagen 300 US-Dollar (275 Euro) in der Internet-Währung Bitcoin zu überweisen. Sollte binnen sieben Tagen keine Zahlung eingehen, würden die verschlüsselten Daten gelöscht.

Quelle: n-tv.de