Panorama

Mutmaßlicher Eltern-Erpresser: DNA-Spur am Brief überführt Täter

"Geld oder ihre Kinder sterben": Mit einem Foto fahndet die Polizei nach einem Eltern-Erpresser und hat schnell Erfolg. Sie nehmen einen 49-Jährigen fest, doch der streitet alles ab. Nun haben die Ermittler einen handfesten Beweis.

Der Verdacht gegen den wegen der Erpressung von Eltern im Raum Aachen gefassten Mann hat sich durch einen DNA-Test erhärtet. Genspuren des Beschuldigten seien am Umschlag eines Erpresserbriefs nachgewiesen worden, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mit. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Dem 49-Jährigen wird Erpressung in 13 Fällen vorgeworfen.

Er soll Eltern mit der Tötung ihrer Kinder gedroht und hohe Geldbeträge gefordert haben. In einem Erpresserbrief, den die "Aachener Zeitung" veröffentlichte, hatte der mutmaßliche Täter einen Vater aufgefordert, die verlangte Summe wasserdicht zu verpacken und an einer bestimmten Stelle die Böschung herunterzuwerfen. Er solle das Päckchen dort liegenlassen, selbst wenn es noch in vier Wochen dort liege, heißt es in dem Brief. "Sollten sie die Polizei Einschalten, ist das Leben ihres Kindes verwirkt", schrieb er fehlerhaft.

Seit Dezember wurde die Stelle mit einer Kamera überwacht. Am Donnerstag vergangener Woche ging der Täter dort schließlich in die Fotofalle. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung und einer hohen Zahl an Hinweisen konnten die Ermittler den Mann nun festnehmen. Mehrere betroffene Familien hatten eine Belohnung von insgesamt 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen.

In der polizeilichen Vernehmung hatte er bestritten, der Verfasser der Briefe zu sein. Mit einer freiwillig abgegebenen Speichelprobe suchten die Ermittler nach Vergleichsmaterial an den Briefen. An der Klebestelle eines Umschlages wurden sie schließlich fündig.

Der Verdächtige wurde am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ nach Angaben einer Polizeisprecherin einen Haftbefehl.

Quelle: n-tv.de