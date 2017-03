Panorama

18 Verletzte in Hongkong: Defekte Rolltreppe verursacht Panik

In einem gut besuchten Hongkonger Einkaufszentrum kommt es am Wochenende zu einem verheerenden Unfall: Als eine 45 Meter lange Rolltreppe plötzlich die Richtung wechselt und beschleunigt, stürzen viele Menschen am Fuß der Treppe übereinander.

Mindestens 18 Menschen sind am Samstag in Hongkong verletzt worden, als eine Rolltreppe in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Mong Kok plötzlich während des Betriebs die Richtung wechselte. Wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts fuhr die Rolltreppe nicht mehr nach oben, sondern nach unten - und beschleunigte deutlich die Geschwindigkeit. Auf einem Überwachungsvideo, das den Vorfall zeigt und vom chinesischen Fernsehen veröffentlicht wurde, sind Dutzende Menschen auf der Rolltreppe zu sehen, die instinktiv versuchen, am Handlauf der Rolltreppe Halt zu finden. Einige laufen in entgegengesetzter Richtung nach oben, um nicht am Fuß der Treppe in die Menge zu stürzen.

In Sekundenschnelle drängen sich Dutzende Menschen an der Treppe - diejenigen, die auf den oberen Stufen standen, fallen am Boden auf andere. Chaos bricht aus. Andere Besucher des Einkaufscenters versuchen, den übereinander gestürzten Menschen wieder auf die Beine zu helfen. Nach etwa zehn Sekunden kommt die Rolltreppe schließlich zum Stehen. "Ich hörte Menschen schreien", berichtete eine Augenzeugin der "South China Morning Post". "Die Leute wurden panisch. Und einige fielen zu Boden." Medienberichten zufolge soll ein Mann mit schweren Kopfverletzungen in das Queen Elizabeth Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Nach Angaben der Feuerwehr erlitt mindestens ein Besucher Knochenbrüche. Als die Rettungskräfte eintrafen, seien aber alle Verletzten ansprechbar gewesen. "Die meisten Verletzten waren junge Leute, die schnell wieder aufgestanden sind", sagte eine Augenzeugin der Zeitung. Die Rolltreppe ist mit 45 Metern die längste in Hongkong. Berichten von Besuchern zufolge war sie bereits einige Stunden zuvor kurz stehengeblieben. Ein Centermanager gab jedoch an, dies sei bewusst geschehen, um die Besucherströme besser steuern zu können.

Ursache für Fehlfunktion noch unklar

Eine Sprecherin des Einkaufscenters erklärte der "South China Morning Post", die Rolltreppe sei zuletzt am 23. März überprüft worden. Solche Inspektionen gebe es zweimal im Jahr - allerdings würde zusätzlich jede Woche eine Routine-Überprüfung durchgeführt. Die Herstellerfirma Otis sei zudem gebeten worden, die Ursache für die Fehlfunktion zu untersuchen, hieß es.

Das Einkaufscenter Langham Palace auf der Halbinsel Kowloon zählt durchschnittlich 200.000 Besucher pro Tag. Rund 200 Einzelhändler haben sich dort eingemietet. Die längste freistehende Rolltreppe der Welt steht allerdings nicht in Hongkong, sondern in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Im Innenhof des Hauptquartiers von CNN führt sie über 62 Meter acht Stockwerke hinauf.

