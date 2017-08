Panorama

"Don't call Mum": Der ADAC will deine Mutter ersetzen

Die junge Generation kennt den ADAC bestenfalls noch von der Mitgliedskarte ihrer Eltern. Das will der Deutsche Automobil Club ändern und startet eine ungewöhnliche Werbeoffensive: Mit gewagten Videos inklusive Lack und Leder.

Das Auto hat als Statussymbol eingebüßt. Die ganz Jungen haben schon gar kein eigenes mehr. Aus der "Generation Golf" ist die "Generation Mietwagen" geworden. Rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland waren im Dezember 2016 als Carsharing-Kunden registriert. Tendenz steigend.

Diese Entwicklung ist dem Allgemeinen Deutschen Automobil Club (ADAC) offensichtlich nicht entgangen. Mit einer neuen Werbeoffensive will sich der 1903 gegründete Club nun vom "Pannenhelfer zum digitalen Mobilitätshelfer" profilieren.

Die Kampagne nennt sich #dontcallmom und ist eine Aufforderung an die junge Generation, an junge Frauen und Männer zwischen 15 und 30 Jahren. "Gönn Deinen Eltern mal eine Pause", sagt der ADAC mit seiner neuen Werbekampagne, "und ruf stattdessen uns an!" Statt Mama und Papa mit Endlos-WhatsApp-Nachrichten zu bombardieren, weil wieder einmal ihre Hilfe benötigt wird, sollen sich Töchter und Söhne lieber an den ADAC wenden.

Ein Clip zeigt Mutter und Vater beim Sadomaso im spießig eingerichteten Wohnzimmer. Plötzlich meldet sich Sohn Daniel per SMS und will wissen, ob Papas Auto Diesel oder Super tankt, um dann prompt den falschen Kraftstoff einzufüllen. Der romantische Schlagabtausch ist ruiniert, der Vater zieht sich enttäuscht zurück, die Mutter schmeißt die Peitsche weg. Hätte Daniel mal lieber beim ADAC nachgefragt.

"Diesen Sommer sind wir für dich da! Egal ob eine Autopanne, ein verlorener Reisepass oder ein Küchen-Fail, wir haben für jedes Problem eine Lösung und für jedes Wehwehchen einen lässigen Spruch. Und das Beste: du musst deine Eltern nicht bei ihren Spielchen stören."

Ein anderer Clip zeigt Mama, die sich beimTöpfern gerade an den Kursleiter schmiegt, als ihr Handy klingelt:

Beim dritten Video wird Papa bei seinen Ritterspielchen gestört:

