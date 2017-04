Panorama

Die Wetterwoche im Schnellcheck: Der April macht, was er will

Es hat sich ausgefrühsommert, und wir müssen uns in den nächsten Tagen mal wieder mit launischeren Aussichten beschäftigen. Dabei geht an diesem Wochenende die sehr warme Zeit zum Teil mit fast schon sommerlichen Gewittern zu Ende, stellenweise sind diese von Hagel begleitet. Aber: Durch die Schauer werden natürlich auch die Birkenpollen, die mitunter schon in starken Konzentrationen übers Land wehen, mal ausgewaschen. Zumindest vorübergehend können also die Allergiker mal wieder aufatmen.

Top und Flop

Durchaus gelungen sind die ersten Tage der Wetterwoche am ehesten im Norden und Westen. Denn dort ist Hoch "Nessa" nicht weit entfernt. In der Südosthälfte geht es hingegen wechselhafter los, bevor wir uns dem gemeinsamen Tiefpunkt der Woche nähern. Nach jetzigem Stand dürfte das der Donnerstag sein, wenn spürbar kältere Luft vorbei schaut. Danach besteht am Wochenende durchaus Potenzial zur Frühlingsrückkehr mit mehr Sonne und Wärme. Ein vorsichtiges "Top" gibt's also auch für die freien Tage, mit denen dann ja auch die Osterferien eingeläutet werden.

Montag

Im Süden und Südosten bleibt’s schon mal gewittrig. Im großen Rest nach teils neblig trübem Start hingegen trocken und freundlich, zum Teil auch sonnig. Aprilfrische 10 Grad bei den Nordlichtern, frühlingshafte 20 Grad am Rhein.

Dienstag und Mittwoch

In der Südosthälfte weiter wechselhaft mit Schauern. Ansonsten bleibt’s netter und es wird schrittweise kühler. Dienstag 10 bis 19, Mittwoch 9 bis 17 Grad. Hobbygärtner aufgepasst: auch nächtlicher Bodenfrost ist damit nicht auszuschließen.

Donnerstag

Verbreitet wechselhaft und die lauernde Kaltluft macht einen Abstecher zu uns bei maximal noch 6 bis 14 Grad. Für die Skiregionen in den Alpen sind das aber mit Blick auf die anstehenden Osterferien durchaus gute Neuigkeiten. Denn hier sind zumindest mal wieder ein paar Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

Freitag und am Wochenende

Es geht wieder aufwärts. Mit einem neuen Hoch dürften Sonne und Wärme von Südwesten her wieder zurückkommen. Freitag berechnen die Wettermodelle derzeit zwischen 9 Grad im Norden und bis zu 17 Grad am Oberrhein. Am Wochenende werden es häufig zwischen 10 und 20 Grad.

Quelle: n-tv.de