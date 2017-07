Panorama

Emotional aufgeladener Streit: Der Fall des todkranken Babys Charlie

Von Diana Sierpinski

Am 4. August wird Charlie Gard ein Jahr alt - wenn er diesen Tag noch erlebt. Gibt es noch Hoffnung für den todkranken Jungen? Die Eltern sagen Ja, die behandelnden Ärzte Nein. Wie geht es jetzt weiter?

Das Schicksal des kleinen Charlie schien besiegelt. Ende Juni entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vermeintlich endgültig, dass die Ärzte des Londoner Great Ormond Street Hospital die Behandlung abbrechen und den todkranken Jungen sterben lassen dürfen. Doch jetzt gibt es überraschend neue Hoffnung für Charlies Eltern.

Seit Anfang der Woche wird der Fall noch einmal vor dem höchsten Gericht in London verhandelt. Der dortige Richter soll erneut darüber befinden, was im Interesse Charlies das Richtige ist: Ob er in Kürze sterben oder ob seine Eltern, Connie Yates und Chris Gard, mit ihm in ein Flugzeug steigen dürfen, damit dem Kind in den USA eine "experimentelle Therapie" zuteil werden kann. Der nächste Gerichtstermin ist für Donnerstag angesetzt.

Am 4. August wird Charlie ein Jahr alt - wenn er diesen Tag noch erlebt, denn Charlie wird nur noch von Maschinen am Leben gehalten. Seine behandelnden Ärzte sagen, sein Fall sei aussichtslos. Sie glauben nicht daran, dass Charlie noch geholfen werden kann, denn das Baby leidet an einer seltenen genetischen Erkrankung, in der Fachsprache Mitochondriales DNA-Depletionssyndrom (MDDS), wobei insbesondere das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird. Nach und nach hören immer mehr Organe auf zu funktionieren. Zunächst bekam Charlie Atemschwierigkeiten. Inzwischen kann er sich nicht mehr bewegen oder ausdrücken, was er fühlt. Er wird künstlich ernährt. Ob Charlie Schmerzen hat, ist unklar. Wenn er die Augen öffnet, weiß niemand, ob er noch wahrnimmt, was er sieht. Die Ärzte wollen verhindern, dass er leidet und plädieren dafür, ihn sterben zu lassen.

Nichts zu verlieren

Obwohl MDDS als unheilbar gilt, richten Charlies Eltern ihre Hoffnungen auf US-amerikanische Ärzte, die eine experimentelle Behandlungsweise namens Nukleosid-Therapie erforschen. Den Forschern ist es gelungen, bei Labormäusen die Symptome von MDDS zu reduzieren; auch der Zustand erkrankter Kinder soll sich nach der Anwendung der Therapie gebessert haben. Man habe hier "nichts zu verlieren", erklärte Yates, von Beruf Pflegerin. Selbst wenn Charlie bei experimenteller Behandlung nur eine 10-prozentige Chance hätte, sei es "den Versuch wert".

Auch die Mediziner im Great-Ormond-Street-Krankenhaus wollen, dass der Fall im "Licht neuer Erkenntnisse über eine mögliche Behandlung" neu entschieden wird. Ihnen lägen Gutachten des Kinderkrankenhauses des Vatikans und einer weiteren Klinik im Ausland vor. Niemand möchte beschuldigt werden, nicht genug getan zu haben.

Bei der ersten Anhörung vor dem Londoner High Court gab der Richter Nicholas Francis Charlies Eltern 48 Stunden Zeit, um neue Beweise vorzulegen zur Wirksamkeit dieser experimentellen Behandlung. Die müssten allerdings "dramatisch und neu" sein, um die früheren Entscheidungen umzustürzen. Er mahnte nach der Anhörung, er werde sich nicht noch einmal mit bereits bekannten Fakten beschäftigen.

Seit Monaten kämpfen sich Charlies Eltern durch alle Instanzen - ohne Erfolg. Als sie auch in letzter Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte scheiterten, schien alle Hoffnung verloren. Doch dann meldete sich zunächst Papst Franziskus zu Wort. Er ließ mitteilen, er bete für die Eltern und hoffe, dass ihr Wunsch, Charlie zu begleiten, nicht missachtet werde. Kurz darauf schrieb US-Präsident Donald Trump: "Wenn wir dem kleinen Charlie Gard helfen können, (...) würden wir uns sehr freuen, das zu tun." Charlies Mutter ist sich sicher, dass erst die öffentliche Aufmerksamkeit die erneute Anhörung vor Gericht ermöglicht hat.

Eltern brauchen wohl ein Wunder

Es gäbe niemanden, der Charlie nicht retten wollte, versicherte Richter Francis bei der Anhörung, aber er wolle auch diesmal sachlich entscheiden: "Ich habe nicht auf der Basis von Tweets zu entscheiden oder auf der Basis dessen, was in den Medien gesagt wird." Seine Entscheidung, sagte der Richter, werde er möglicherweise nicht sofort verkünden.

Ärzte und Forscher sind mit Blick auf die Lebenserwartung von erkrankten Kindern wie Charlie wenig optimistisch. Wenn erst einmal eine Schädigung des Gehirns eingetreten ist, sei es extrem unwahrscheinlich, dass es sich erholt, sagt Markus Schülke von der Berliner Charité, der über angeborene Entwicklungsstörungen des Nervensystems forscht. Das gelte auch im ebenfalls unwahrscheinlichen Fall einer erfolgreichen experimentellen Therapie.

Hätte Charlie vielleicht ein früherer Therapiebeginn helfen können? Schülke ist skeptisch. Ärzte können bei Patienten wie dem kleinen Jungen bislang nur versuchen, die Symptome zu mildern - die Krankheit an der Wurzel, dem Gen-Defekt, packen können sie bislang nicht. Charlies Eltern hoffen trotzdem auf ein Wunder.

Quelle: n-tv.de